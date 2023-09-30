У Львові знищили унікальну мозаїку авторства Богдана Сойки.

У Львові зруйнували унікальну мозаїку авторства художника Богдана Сойки, що прикрашала інтер'єр будинку за адресою вул. Володимира Великого,2. Про це на своїй сторінці у fb повідомив архітектор Юрій Волощак, відомий у Львові вже кілька десятків років громадський активіст, депутат Львівської міської ради першого демократичного скликання.

"Ще один шок! Ще одна культурна катастрофа, культурний етоцид, духоцид, мистецтвоцид - знищили найгарнішу, найдосконалішу львівську мозаїку у Львові роботи Богдана Сойки в колишній "Філателії" у вестибюлі "Союздруку" в споруді видавництва "Вільна Україна" на Стрийській. Десь тиждень тому її збили. А може ФБ працює як навідник для сил спрямованих на знищення нашого духу, мистецтва, українських цінностей? Може це витвір злої сили?

Фото мозаїки до і після знищення зробив Юрій Волощак.

Знищена тепер мозаїка була створена Богданом Сойкою у 1984 році спеціально для вестибюлю "Союздруку". Вона носила назву «Інформаційний простір» і була майстерно виконана зі смальти. Новий власник приміщення, а це, за інформацією користувачів fb, приватна медична клініка, вирішив зробити ремонт і збив цей витвір мистецтва до основи, попри те, що роботу Богдана Сойки внесено до реєстру мозаїк Львівської міської ради і мала б перебувати під охороною щонайменше місцевої влади.

Про загрозу знищення мозаїки Юрій Волощак попереджав ще в червні 2021 року:



...чув як нові орендарі( чи власники) обговорювали питання майбутнього перепланування і реконструкції приміщення ... Це зі слів охоронця об'єкту у якому зараз знаходяться ремонт електроінструменту, ремонт електрогуляйног та ще якісь підприємці... Мене схвилювала ця історія,.." Якщо цю геніальну МОЗАЇКУ спіткає доля мозаїки "ОКЕАН" Володимира Патика з групою художників, вандалізм групи нині власть імущих у Львові не залишиться не покараним громадою. ВВАЖАЙТЕ! Якщо ж її таки збираються усунути звідти, повідомте заздалегіть мистецьку спільноту, і, перш за все, Остапа Сойку. Ми перенесемо її без втрат, якщо нові власники приміщення виявляться настільки неінтелігентними, що відмовляться від скарбу.

Депутат Львівської обласної ради Дзвінка Калинець-Мамчур заявила, що зробить стосовно цього вандалізму відповідний депутатський запит.