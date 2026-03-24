Моменти україноцентричності

Батьківщиною слонів наші терени не є, але іноді створюється враження, що всесвіт обертається довкола України. Огляд подій тижня.

Воєнне тижня

Коли головний перманентно продукує бздури, то і його пахолкам пасує регулярно озвучувати щось неадекватне. До такого висновку дійшов шеф Пентагону (чи, як тепер прийнято говорити в Штатах, міністр війни) Піт Геґсет – і оприлюднив своє дослідження: «Байден та Україна винні у виснаженні військового арсеналу США. Ми все ще маємо справу з наслідками того, що створив Джо Байден – а саме виснаженням наших запасів і відправкою їх не нашим власним військовим, а Україні. Щоразу, коли ми озираємося назад і бачимо будь-яку проблему, з якою стикаємося, все зводиться до одного: "Ну, це відправили в Україну". Ми вважаємо, що ці боєприпаси краще використати в наших інтересах».

Таким чином Геґсет підігнав свиню власному шефові – бо невдовзі після того, як колишній телеведучий перестрашив усіх, хто ще не був перестрашений тим, що американці тепер воюватимуть дрюками, Трамп добрався до комп’ютера. В соціальній мережі президент США великими буквами написав: «ДУЖЕ ХОРОШІ ТА ПРОДУКТИВНІ РОЗМОВИ ЩОДО ПОВНОГО ТА ОСТАТОЧНОГО ВИРІШЕННЯ НАШОЇ ВОРОЖНЕЧІ НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ». Дональд Фредович ще похвалився, що іранське керівництво само телефонувало в Білий дім на предмет переговорів. Президентові США були глибоко по цимбалах як зізнання його «обеззброєного» міністра, так і те, що через кілька хвилин іранське керівництво спростувало факт дзвінка.

Заочно попуститися американським фантазерам порекомендував посол України у Великій Британії генерал Валерій Залужний. У своїй статті для The Telegraph колишній командувач ЗСУ зауважив, що США, очевидно, намагалися реалізувати в Ірані стратегію «розгрому», а іранці одразу перейшли до стратегії «виснаження», і тепер «сторона нападу однозначно матиме великі проблеми». «Швидкість минулих війн у цьому регіоні породила багато фантазій. Масштабні зміни, що відбулися на полях битв російсько-української війни, змінили парадигму ведення бойових дій. Як наслідок, вони змінили саму суть бойових можливостей тих, хто хотів би їх випробувати», – констатував Залужний.

Геґсету після аудиту військових складів і Трампові після уявних бесід з аятолами варто було б прислухатися.



Соціологія тижня

Українці також стежать за переговорами, які не настільки віртуальні, як американо-іранські, але сенсу в них також небагато. За результатами опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), «поставлені на паузу» тристоронні перемовини України, США та РФ до сталого миру не призведуть (так вважають 71% опитаних). 25% респондентів у позитив від переговорних потуг вірять, ще 4% не змогли відповісти.

Питання про ставлення до передачі всієї Донецької області під контроль Росії в обмін на гарантії безпеки від США і Європи дає результати, які майже незмінні з січня поточного року. У березні 62% респондентів категорично не сприймають варіант передачі під контроль Росії всього Донбасу в обмін на гарантії безпеки, в лютому цей показник становив 57%, готові на таку поступку – 33% (хоча з них більшість визнають, що це є складною умовою), 5% опитаних не змогли визначитися зі своєю думкою.

Проте є помітні зміни у відповіді на питання щодо витривалості. В січні опитаних, які готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно, було 65%, в лютому – 52%, в березні – 54%.

Варто нагадати, що в лютому президент Зеленський в інтерв’ю CNN казав стосовно виходу ЗСУ з Донбасу: «Ми не можемо просто дати йому (президентові РФ, – авт.) все, що він хоче. Тому що він хоче окупувати нас. Якщо ми дамо йому все, що він хоче, ми все втратимо – всім нам, людям, доведеться тікати або стати росіянами». Зеленський нагадав, що на територіях, на які зазіхають росіяни, живе 200 000 осіб, і поставив риторичне питання: «Що я повинен сказати і що повинні сказати наші солдати – "Добре, до побачення. Ми йдемо. З цього моменту ви росіяни"?»

Критерії тижня

Про «домашні завдання», які Україна має виконати, аби якщо не стати повноправним членом Європейського Союзу, то хоча б наблизитися до цього статусу, ми чуємо вже багато років. Тепер вітчизняний політичний лексикон збагатився терміном «бенчмарки», провайдером курсу на Європу стала прем’єрка Юлія Свириденко – але зрозумілішим процес руху до цивілізації від того не став.

Свириденко повідомила, що українська делегація в Брюсселі отримала критерії (бенчмарки) для вступу в Європейський Союз за трьома останніми переговорними кластерами: «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток», «Зелений порядок денний та стале зʼєднання» та «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості». За словами прем’єрки, отриманий документ з умовами Кабінет Міністрів одразу направив до Верховної Ради, щоб спільно працювати над виконанням.

В кінці минулого року Україна отримала критерії за першими трьома кластерами: «Основи процесу вступу до ЄС», «Внутрішній ринок» та «Зовнішні відносини». «Тепер Україна має повний пакет умов, які необхідно виконати, щоб вступити у ЄС – вперше в історії, – життєствердно заявила керівник уряду і додала. – Ми впевнено рухаємося визначеним євроінтеграційним шляхом. Наступні кроки – успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС». Переговори за жодним з кластерів досі офіційно не відкрили, але головне – що Свириденко оптимістично налаштована.

Кримінал тижня

Виявилося, що не лише Мар’яна Безугла має потужний скандальний шлейф. Про те, що Людмилу Марченко включили з партії «Слуга народу» ще 12 липня 2023 року, вже всі забули. Тепер згадали, що 7 липня 2023 року помічниця народної депутатки Анастасія Колесник викидала гроші через огорожу, коли працівники НАБУ та САП знімали цю легкоатлетичну вправу на відео. Потім слідство встановило, що тоді депутатка Марченко та її помічниця Колесник отримали 5300 доларів США за обіцянку допомогти чоловіку виїхати з України, а напередодні вони вже отримали 6000 від іншого громадянина призовного віку. За незаконну допомогу людям у виїзді за кордон Вищий антикорупційний суд засудив Людмилу Марченко та її помічницю Анастасію Колесник до двох років тюрми.

Що стосується Безуглої, то тут метання портретів американських президентів не було. За словами нардепа Сергія Тарути, він разом із колегою Федором Веніславським направляв звернення про ймовірне скоєння Безуглою державної зради в умовах воєнного стану, а суд зобовʼязав Офіс генерального прокурора відкрити провадження. Про злочин Безуглої Тарута повідомив: «Після її заяв про "виведення бригади з Вугледара" вже менш ніж за добу росіяни перекинули на цей напрямок значні сили».

В ДБР підтвердили, що бюро веде обʼєднане кримінальне провадження за чотирма правопорушеннями: державна зрада в умовах воєнного стану, розголошення державної таємниці, розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, а також втручання в діяльність державного діяча. Реакцією Безуглої стало звинувачення на адресу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який за допомого свого друга Тарути «намагається наступати» на неї – і її «не злякати».

Марченко і Колесник ще можуть подати апеляцію, історія з Безуглою буде ще цікавішою.