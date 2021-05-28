 У Львові на фасаді супермаркету відкрили мозаїку, яка була під вагонкою 12 років.

 

У Львові напередодні, 27 травня, із фасаду будівлі на вул. Сахарова, 45, в якій працював магазин «Фуршет», демонтували вагонку. Вперше за 12 років мозаїка художника Романа Патика «Імпульс і контроль» стала доступною для огляду.

 


«Просто чудові новини. Мозаїку на вул. Сахарова відновлено! Залишу це без коментарів. Лише скажу: якщо щось дуже хотіти, то неодмінно вдасться. Ще тиждень тому вона була зашита вагонкою, а тепер знову відкрита для огляду всіх. Дякую власнику за чітку позицію! Пильнуємо далі!», – зазначив у дописі на своїй facebook-сторінці заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.


У 2019 році після руйнування мозаїки «Рибки» на фасаді колишнього магазину «Океан» на вул. В.Великого авторства Володимира Патика, у Львівській міській раді створили реєстр відкритий реєстр історичних мозаїк міста для їхнього збереження.

 


У 2020 році учасники спільноти Ukrainian Modernism звернулися до міської влади з проханням відкрити для огляду мозаїку племінника Володимира Патика – Романа Патика «Імпульс і контроль», створену у 1991 році на будівлі  на вул. Сахарова, 45, яка була захована за вагонкою.

 


«Перемовини тривали досить довгий час. Спочатку власник заперечував, але змінив свою думку, за що ми йому дуже вдячні. Там тепер, ніби, має бути інший орендар. Ми будемо пильнувати, щоби не було інших дій, щоби ця мозаїка так і залишилася», – зазначив Андрій Москаленко у коментарі Zaxid.net.

 


Зазначимо, «Імпульс і контроль» - єдина у Львові мозаїка художника Романа Патика. Художникові замовили оздоблення будівлі «Львівприладу» у 1990 році. Він зробив 300 ескізів і, приступивши до стіни, працював по 14 годин на день. Сукупно робота над створенням мозаїчного рельєфу розміром 5,7 × 13 м тривала понад 3,5 місяці, митець працював над її створенням самотужки.


Нагадаємо, під тиском громадської думки зруйновану мозаїку «Риби» Володимира Патика на фасаді будинку на вул. В.Великого, 26а відтворили заново.

 

Фото supportyourart.com, facebook.com/licvorea, facebook.com/ukrmod, facebook.com/taras.patyk, facebook.com/andriy.moskalenko

28.05.2021

До теми

Поширити
Збруч
На кожну людину － шість птахів
Досі найдетальніший аналіз засвідчив, що на Землі живе 50 мільярдів птахів.
27.05.21 | | Наука
Апостольське переємство в Українській Греко-Католицькій Церкві
Ієромонах Мануїл (Пишкович)
Одним із ґарантів того, що Церква залишається вірною своїй місії, було апостольське переємство (сукцесія) ієрархів, які вели своє походження від апостолів
27.05.21 | | Минуле
На оперних сценах трьох континентів
Тарас Бережанський
Контракти я взяв завдяки прослуховуванню «New York International Opera Auditions», я приїхав на прослуховування сам, і взяв два контракти – у операх Чилі і Австралії.
27.05.21 | | Штука
Примарна ойкумена ЗУНР
Володимир СЕМКІВ
Книжка Рубена Фана здмухує ілюзії і пропонує прагматичний погляд на речі – іноді через несподівані ракурси
27.05.21 | | Галичина
Чи можливі кротовини?
Брендан Фостер
Кротовини – тунелі крізь простір – десятиліттями вважали фантастикою. Однак тепер науковці переконуються, що це не така вже й вигадка.
26.05.21 | | Наука
Міфічні ігри
Микола Глібович
Чи це є погляд, де смерть Христа є не жахливою і несправедливою, а прекрасною і з власного вибору? Що це: заперечення страху смерти як факт чи розуміння неможливості того заперечення і попри те бажання зробити смерть нестрашною?
26.05.21 | | Штука
Славко Крушельницький – митець екстатичних кольорових видінь
Любов Волошин
Оригінальна творчість галицького художника, відомого як Slavko, була замовчувана тоталітарним режимом в Україні, але поціновувана на Заході
25.05.21 | | Минуле
Тиша перед  з’явою
Данило Мовчан
Мене цікавить людське життя і роздуми над християнським життям, пошуки себе через тісне переплетення подій навколишнього середовища з вічними проблемами. В останні роки все частіше звертаюсь до особи Ісуса Христа.
25.05.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.