 У Львові на фасаді супермаркету відкрили мозаїку, яка була під вагонкою 12 років.

У Львові напередодні, 27 травня, із фасаду будівлі на вул. Сахарова, 45, в якій працював магазин «Фуршет», демонтували вагонку. Вперше за 12 років мозаїка художника Романа Патика «Імпульс і контроль» стала доступною для огляду.



«Просто чудові новини. Мозаїку на вул. Сахарова відновлено! Залишу це без коментарів. Лише скажу: якщо щось дуже хотіти, то неодмінно вдасться. Ще тиждень тому вона була зашита вагонкою, а тепер знову відкрита для огляду всіх. Дякую власнику за чітку позицію! Пильнуємо далі!», – зазначив у дописі на своїй facebook-сторінці заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.



У 2019 році після руйнування мозаїки «Рибки» на фасаді колишнього магазину «Океан» на вул. В.Великого авторства Володимира Патика, у Львівській міській раді створили реєстр відкритий реєстр історичних мозаїк міста для їхнього збереження.



У 2020 році учасники спільноти Ukrainian Modernism звернулися до міської влади з проханням відкрити для огляду мозаїку племінника Володимира Патика – Романа Патика «Імпульс і контроль», створену у 1991 році на будівлі на вул. Сахарова, 45, яка була захована за вагонкою.



«Перемовини тривали досить довгий час. Спочатку власник заперечував, але змінив свою думку, за що ми йому дуже вдячні. Там тепер, ніби, має бути інший орендар. Ми будемо пильнувати, щоби не було інших дій, щоби ця мозаїка так і залишилася», – зазначив Андрій Москаленко у коментарі Zaxid.net.



Зазначимо, «Імпульс і контроль» - єдина у Львові мозаїка художника Романа Патика. Художникові замовили оздоблення будівлі «Львівприладу» у 1990 році. Він зробив 300 ескізів і, приступивши до стіни, працював по 14 годин на день. Сукупно робота над створенням мозаїчного рельєфу розміром 5,7 × 13 м тривала понад 3,5 місяці, митець працював над її створенням самотужки.



Нагадаємо, під тиском громадської думки зруйновану мозаїку «Риби» Володимира Патика на фасаді будинку на вул. В.Великого, 26а відтворили заново.

Фото supportyourart.com, facebook.com/licvorea, facebook.com/ukrmod, facebook.com/taras.patyk, facebook.com/andriy.moskalenko