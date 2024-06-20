Мозаїку Сойки у будинку видавництва "Вільна Україна" відновлюють.

У Львові відновлюють мозаїку "Інформаційний простір" у будівлі видавництва "Вільна Україна" на вул. Володимира Великого, 2, яку власник приміщення демонтував минулої осені. Роботи тривають вже півтора місяця. Над полотном працює команда колективу художників "Софія". Усі роботи фінансує власник приміщення – компанія "Торгпреса".

 

 

"Півтора місяця тому розпочався процес відтворення мозаїки, що була тут історично і яку створив Богдан Сойка. Вдалося залучити найкращих майстрів, що мають відповідний досвід, які працюють в Академії мистецтв. Плануємо, що за кілька місяців зможемо представити громадськості повноцінно відтворену мозаїку", - зазначила керуюча справами виконкому ЛМР, керівниця робочої групи з питань збереження мозаїчних творів на території Львова Наталія Алєксєєва.

 

Над мозаїкою працює команда з 6 художників. В облаштованій у цьому ж приміщенні майстерні кожен з них створює окремий елемент панно, який вже потім переносять на стіну. Керівник робіт, художник, викладач Львівської національної академії мистецтв Василь Сивак розповідає, що такий спосіб відтворення мозаїки застосовують для того, щоб пришвидшити процес та зробити його більш якісним.

 

 

"Кожен з учасників колективу взяв собі якийсь певний елемент – сонце, фігуру, кулю тощо. Ці зображення надрукували в натуральну величину на картонних планшетках. Далі на ці планшетки кладуть смальту, підібравши відповідну кольорову палітру. Тоді  планшетки, як пазли, викладаємо  на стіні. Швів видно не буде - на стіні буде одне суцільне полотно.

Такий спосіб ми використовуємо виключно для того, щоб пришвидшити процес та зробити його більш якісним. Якби ми це робили на стіні – то це дещо сповільнювало б роботу", - пояснив Василь Сивак.

 

Мозаїку відтворюють максимально наближеною до оригіналу

 

Смальту періоду, коли творив Богдан Сойка, шукають по всій Україні. Оригінальне панно було виконане з досить дрібного матеріалу, тож у майстерні плитки смальти за допомогою спеціальних інструментів розрізають на смужки та розділяють на необхідного розміру кубики.

 

"Ми думали, що оригінальне панно було виконане з більшого модуля. Але Богдан Сойка дуже педантично підійшов до цієї мозаїки і зробив навіть не монументальний, а швидше станковий твір, який можна розглядати зблизька. Композиція зроблена з модуля 1/1 см, а обличчя і руки – зі ще меншого модуля. Тож робота досить кропітка.

Смальту намагаємося віднайти ще того періоду. Шукаємо її по всій Україні, стараємось, щоб матеріал максимально відповідав тому, який використав у своєму творі Богдан Сойка", - зазначив Василь Сивак.

 

Автентична мозаїка була розташована у вестибюлі на першому поверсі будівлі. Тепер панно відтворюють на іншій стіні на другому поверсі. Кажуть, що там краща оглядовість та краще денне освітлення. При цьому обіцяють, що всі параметри мозаїки будуть збережені.

Рішення про перенесення панно було прийнято раніше та узгоджене з мистецтвознавцями, науковцями і Львівською спілкою художників.

Директор ТДВ "Торгпреса", яке є власником приміщення на вул. Володимира Великого, 2, Сергій Васечко зазначив, що мозаїка буде у вільному доступі.

 

 

Нагадаємо, що знищена у вересні 2023 року мозаїка була створена Богданом Сойкою у 1984 році спеціально для вестибюлю "Союздруку". Вона носила назву "Інформаційний простір" і була майстерно виконана зі смальти. Власник приміщення вирішив зробити ремонт і збив цей витвір мистецтва до основи, зігнорувавши той факт, що роботу Богдана Сойки внесено до переліку мозаїк, які підлягають захисту, тобто, попри те, що знаходиться всередині будівлі, яка перебуває у приватній власності мала охоронний статус (п. 40 Рішення Львівської міської ради від 18.10.2019 № 975 "Про затвердження переліку мозаїчних творів на території м. Львова").

 

Світлини мозаїки до і після знищення зробив Юрій Волощак.

20.06.2024

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