Львів попрощався з Тарасом Матвіївим.

Сьогодні у Львові попрощалися із загиблим на Донбасі офіцером Збройних сил, Героєм України Тарасом Матвіївим. Прощальна церемонія відбулася в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Фото: city-adm.lviv.ua

Перед тим сьогодні вранці з Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві. Міністр оборони Андрій Таран вручив батькові загиблого воїна зірку Героя України. Також наказом міністра Матвіїву посмертно присвоїли звання лейтенанта.

Фото: city-adm.lviv.ua

Завтра, 15 липня, о 12:00, відбудеться прощання та поховання Тараса Матвіїва у рідному Жидачеві Львівської області, в церкві Воскресіння Господнього (вул. Маркіяна Шашкевича, 60).

Фото: city-adm.lviv.ua

Нагадаємо, 31-річний Тарас Матвіїв загинув 10 липня у районі селища Троїцьке Попаснянського району Луганської області від осколкових поранень, яких зазнав під час розриву міни, коли допомагав побратимам під час атаки бойовиків. Помер дорогою до лікарні.

Тарас Матвіїв був молодшим лейтенантом, командиром взводу 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила. Народився 1989 року на Волині. Проживав у місті Жидачів на Львівщині. 2011 року закінчив факультет журналістики ЛНУ ім. Івана Франка. Брав активну участь у Революції Гідності та бойових діях на сході України. Був депутатом Жидачівської районної ради від Української галицької партії.

13 липня Тарасові Матвіїву присвоєно звання Герой України.