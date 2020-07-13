Тарасу Матвіїву присвоєно звання Героя України.


 

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» молодшому лейтенантові Тарасу Матвіїву, який минулої п’ятниці загинув на Донбасі. Про це повідомляють на офіційному сайті глави держави. Звання Героя України присвоєно «за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові».

 

 

«Тарас Матвіїв на фронті з початку війни. Був волонтером і добровольцем, а 2019 року почав службу в лавах ЗСУ. Під час ворожого обстрілу 31-річний Тарас врятував двох своїх побратимів, допомігши їм дістатися в безпечне місце. На жаль, сам загинув від ворожої міни. Саме завдяки таким людям Україна вистоїть і переможе. Це – приклад цінностей молодих поколінь українців, які творять нашу країну. Вічна пам’ять Герою», – сказав Зеленський.

 

Фото: facebook.com/PoshukovaIniciativa


Нагадаємо, молодший лейтенант Тарас Матвіїв зі Львівщини загинув увечері 10 липня, коли бойовики обстріляли українські позиції в районі села Троїцьке Попаснянського району Луганської області. Одна з мін влучила у бліндаж. Тарас витягнув двох своїх бійців назовні й відніс у безпечне місце. У цей час ще одна міна впала на позицію й осколками смертельно поранила воїна.

 

Командування частини 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ та побратими ініціювали процедуру подання на відзначення молодшого лейтенанта Тараса Матвіїва званням Героя України.

 

Тарасові Матвіїву був 31 рік. Народився на Волині, мешкав у Жидачеві. Мав освіту журналіста. Брав активну участь у Революції гідності, був співзасновником "Пошукової ініціативи Майдану", яка на волонтерських засадах займалася верифікацією і пошуком зниклих.

 

Був волонтером, а навесні 2015 року вступив до лав окремої добровольчої частини "Карпатська Січ" та обороняв українські позиції в Пісках, Водяному, Опитному, Первомайському. Коли повернувся, займався громадськими ініціативами: організовував фестиваль "Удеч-фест" у Жидачеві, відроджував місцевий футбольний клуб "Авангард", займався увічненням пам'яті нових героїв України. Разом із побратимами зупиняв вагони з деревиною на залізничних станціях. Вступив до Української Галицької партії. У 2015 році Тараса Матвіїва обрали депутатом Жидачівської районної ради від УГП.

 

У вересні 2018 року Тарас Матвіїв вступив на курси лідерства Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного за спеціалізацією "Управління діями підрозділів механізованих військ". Вдруге на фронті воював у 24-й механізованій бригаді імені Данила Галицького, був командиром взводу.

 

Тараса Матвіїва поховають у середу, 15 липня. Завтра ж, 14 липня, о 08.00 біля стели на Майдані Незалежності прощання з воїном відбудеться в Києві. Увечері з ним прощатиметься Львів – у гарнізонному храмі святих Петра і Павла (орієнтовно о 18.00-19.00). 15 липня прощання відбудеться в місті Жидачів, у церкві Воскресіння Господнього.

 

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