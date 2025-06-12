«Дударик» запрошує на два великі концерти у Львові.

Національна чоловіча хорова капела запрошує львів’ян та гостей міста на дві великі імпрези, які завершать концертний сезон і водночас розпочнуть європейські гастролі капели.
19 червня, 19:00 — Львівська національна філармонія
Святковий концерт «Дударик. Найкраще» — закриття 54-го концертного сезону
На сцені філармонії цього вечора збереться вся родина «Дударика»:
- камерний та мішаний склад хору,
- чоловічий хор і хор хлопчиків,
- мистецька формація «Дударик – Назавжди»,
- хор хорової школи ім. Миколи Кацала,
- вокальний ансамбль «Сестрички»,
та естрадний оркестр капели.
У програмі — найяскравіші хорові фрагменти року: «1000 років духовної музики», «Пісні перемоги», «Пісні п’яти століть», «Дударик – найкращі пісні».
«Приходьте 19 червня до філармонії! Обіцяємо: буде голосно, зворушливо і по-дудариківськи чарівно!» — запрошує капела.
Квитки - на сайті та в касі філармонії.
21 червня, 16:30 — Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла
Благодійний концерт «5 століть духовної музики України».
У величній атмосфері Гарнізонного храму прозвучать:
- давні українські монодії,
- духовна класика — Дилецький, Березовський, Бортнянський,
- твори сучасних українських композиторів.
Цей концерт — не лише молитва у музиці, а й підтримка наших захисників: вхід вільний, усі благодійні пожертви з події будуть передані на потреби 219-го окремого батальйону 125-ої львівської бригади ЗСУ.
12.06.2025
«Духовна музика — це молитва, яка звучить крізь століття. Ми хочемо, щоб цей концерт був не тільки мистецькою подією, а й живим проявом вдячності нашим воїнам», — діляться у «Дударику».