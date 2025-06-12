«Дударик» запрошує на два великі концерти у Львові.

Національна чоловіча хорова капела запрошує львів’ян та гостей міста на дві великі імпрези, які завершать концертний сезон і водночас розпочнуть європейські гастролі капели. 

 

 

19 червня, 19:00 — Львівська національна філармонія


Святковий концерт «Дударик. Найкраще» — закриття 54-го концертного сезону

 

На сцені філармонії цього вечора збереться вся родина «Дударика»:

 

- камерний та мішаний склад хору,

 

- чоловічий хор і хор хлопчиків,

 

- мистецька формація «Дударик – Назавжди»,

 

- хор хорової школи ім. Миколи Кацала,

 

- вокальний ансамбль «Сестрички»,

 

та естрадний оркестр капели.

 

У програмі — найяскравіші хорові фрагменти року: «1000 років духовної музики», «Пісні перемоги», «Пісні п’яти століть», «Дударик – найкращі пісні».

 

«Приходьте 19 червня до філармонії! Обіцяємо: буде голосно, зворушливо і по-дудариківськи чарівно!» — запрошує капела.

 

Квитки - на сайті та в касі філармонії.

 

 

21 червня, 16:30 — Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла

 

Благодійний концерт «5 століть духовної музики України». 

 

У величній атмосфері Гарнізонного храму прозвучать:

 

- давні українські монодії,

 

- духовна класика — Дилецький, Березовський, Бортнянський,

 

- твори сучасних українських композиторів.

 

Цей концерт — не лише молитва у музиці, а й підтримка наших захисників: вхід вільний, усі благодійні пожертви з події будуть передані на потреби 219-го окремого батальйону 125-ої львівської бригади ЗСУ.

 

«Духовна музика — це молитва, яка звучить крізь століття. Ми хочемо, щоб цей концерт був не тільки мистецькою подією, а й живим проявом вдячності нашим воїнам», — діляться у «Дударику».

12.06.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Театр перетворень
Анастасія Гончарова
Вистава запрошує увійти у позачасову художню дійсність міфу, що втілюється сучасними засобами театру, який виростає з античності: тут крізь голос, рух та музику стають видимими незримі конфлікти душі.
11.06.25 | | Штука
Емма: “Провидіння любить шаленців!”
Олександр Голобородько
Завжди хотіла дати Україні те, чого в неї нема — і в літературі, і в живописі. Не щось другорядне, а нове, суттєве. Я візіонерка, мені раптом щось являється і мушу відтворити це: чи то словами, чи фарбами! Це, наче, згущення енергії.
10.06.25 | | Штука
Кіно і американці
Юрко ТИМЧУК
Результати чергового «Рамштайну», повернення торговельних квот від ЄС, підготовка ґрунту для зустрічі Зеленського з Трампом та нові вибрики американського очільника: огляд подій
09.06.25 | | Україна
Червень у Jam Factory: кіно, театр, музика
Jam Factory Art Center — атмосферний львівський простір Підзамча, що поєднує історію та сучасне мистецтво. У червні тут можна з насолодою слухати вишуканий авторський джаз, переглядати кінострічки та вистави.
09.06.25 | | Штука
Біле, зелене, або Дві радості
Андрій Содомора
Після білого – «Знов зазеленіла весна божа». Поріг літа... зелене crescendo… Зелені свята... «Зелене Євангеліє»... різнобарв’я... соловейко...
09.06.25 | | Дискурси
Дні мистецтва перформанс, Школа перформансу та FNAF
Цей фестиваль — подія, що поєднує перформанси, виставку, лекції, воркшопи й публічні обговорення. Фестиваль відбудеться у співпраці з чеським Festival of Naked Forms (FNAF) — експериментальною платформою, що працює з темою тіла в мистецтві.
08.06.25 | | Штука
Ранок у верхів’ях Гудзону
Василь МАХНО
А ріка пливе – вона нестримна вигнута, як на будинку ринва. Риба спить, а зверху моросить. Змотуй вудки й поплавки з гачками.
07.06.25 | | Дискурси
Спокуса і ціна
Олеся Ісаюк
Мати, яка тужить за сином, або дівчина, яка чекає нареченого, – воєнна сучасність демонструє, що цими ролями жіночі іпостасі аж ніяк не обмежуються. Втім, інші в літературі практично невидимі.
07.06.25 | | Україна

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.