«Дударик» запрошує на два великі концерти у Львові.

Національна чоловіча хорова капела запрошує львів’ян та гостей міста на дві великі імпрези, які завершать концертний сезон і водночас розпочнуть європейські гастролі капели.

19 червня, 19:00 — Львівська національна філармонія



Святковий концерт «Дударик. Найкраще» — закриття 54-го концертного сезону

На сцені філармонії цього вечора збереться вся родина «Дударика»:

- камерний та мішаний склад хору,

- чоловічий хор і хор хлопчиків,

- мистецька формація «Дударик – Назавжди»,

- хор хорової школи ім. Миколи Кацала,

- вокальний ансамбль «Сестрички»,

та естрадний оркестр капели.

У програмі — найяскравіші хорові фрагменти року: «1000 років духовної музики», «Пісні перемоги», «Пісні п’яти століть», «Дударик – найкращі пісні».

«Приходьте 19 червня до філармонії! Обіцяємо: буде голосно, зворушливо і по-дудариківськи чарівно!» — запрошує капела.

Квитки - на сайті та в касі філармонії.

21 червня, 16:30 — Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла

Благодійний концерт «5 століть духовної музики України».

У величній атмосфері Гарнізонного храму прозвучать:

- давні українські монодії,

- духовна класика — Дилецький, Березовський, Бортнянський,

- твори сучасних українських композиторів.

Цей концерт — не лише молитва у музиці, а й підтримка наших захисників: вхід вільний, усі благодійні пожертви з події будуть передані на потреби 219-го окремого батальйону 125-ої львівської бригади ЗСУ.