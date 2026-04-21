Більше прагматики

Юрко ТИМЧУК

Історія про 90 мільярдів євро ще залишається в процесі, але про пару сотень мільйонів по кілька разів вже можна говорити майже серйозно. Огляд подій тижня в Україні.

 

Вояж тижня

 

 

Президент Зеленський остаточно переконався, що є вагомою фігурою на світовій політичній шахівниці і таки має достатньо карт. Тому Володимир Олександрович продовжує подорожувати відносно далеким закордоном і отримувати позитивні результати для себе і України.

 

Протягом тижня Зеленський зробив тур Європою, де найцікавішим пунктом була Німеччина. На сайті президента повідомили, шо у Берліні «відбулося підписання 10 документів на різних рівнях, що закріплюють домовленості в багатьох сферах».

 

З всіх цих паперів варто звернути увагу на Декларацію про стратегічне партнерство, де згадується «нове фінансування до 233 мільйонів євро, надане Німеччиною для співпраці в галузі розвитку», яке буде зосереджене на промисловій кооперації, енергетичній стійкості, реабілітації, соціальному житлі, навичках для відновлення, підготовці до членства в ЄС, зміцненні місцевого самоврядування та заходах боротьби з корупцією.

 

Через кілька годин Зеленський в Норвегії з тамтешнім прем’єром Йонасом Гаром Стьоре підписали спільну декларацію про поглиблення співпраці у сфері оборони та безпеки, яка передбачає, посилення оборонних спроможностей України в  протиповітряній обороні, посиленні безпілотних систем, радіоелектронній боротьбі тощо.

 

Угода була підписана і в Нідерландах з місцевим прем’єром Робом Єттеном, після чого стало відомо, що всім трьом країнам Зеленський запропонував ініціативу Drone Deal, яка  передбачає спільну розробку і виробництво дронів, ракет, систем РЕБ та інших оборонних технологій.


Візит тижня

 

 

Класичним «паркетом» (мало цікавий офіціоз -авт.) мало було відвідування України королем Швеції Карлом XVI Густавом, але «паркет» виглядав достойно, бо скандинавський монарх повідомив українському президентові: «Я відвідував Україну раніше, але вперше від початку російського вторгнення. У Швеції ми щиро підтримуємо мужній народ України, військових і ветеранів. Україна має повну підтримку Швеції».

 

18 років тому король Карл з королевою Сільвією долучилися до програми допомоги багатодітним родинам і дітям-сиротам. Зараз це більш ніж актуально.

 

Зеленський (як належить тому, хто має карти) звернув увагу на прагматику і заявив: «Швеція – одна з п’яти найбільших донаторів українських Збройних сил і українського населення. Тільки на цей 2026 рік Швеція акцептувала підтримку розміром 4 мільярди шведських крон, і це дуже велика підтримка для України. Дякуємо за велику підтримку її величністю королевою Сільвією проєкту повернення українських дітей додому.

Також вдячні за нову сильну програму посилення захисту українського неба, повітряного простору зі шведських літаків Gripen. Про це говоритимемо сьогодні з королем Швеції. Українські пілоти розпочнуть тренування цього року на цих літаках»

 

Саміт тижня

 

 

Нічого оригінального, а суто про прагматику можна говорити в контексті чергового «Рамштайну». Міністр оборони Федоров констатував, що чотири мільярди доларів для ППО і понад півтора мільярди на дрони Україна отримає (йдеться про 120 тисяч дронів великої дальності, розвідувальних і логістичних безпілотників та морських систем).

 

І, згадуючи європейське турне Зеленського, називаємо цифри - Німеччина інвестує 4 мільярди доларів в посилення вітчизняної ППО і ще 600 мільйонів доларів надасть на розвиток українських спроможностей завдавати ударів на далеку відстань. Від Нідерландів прийде 248 мільйонів євро на БПЛА, від Норвегії — 560 мільйонів доларів на забезпечення бригад дронами та 150 мільйонів доларів на логістичний хаб.

 

Теракт тижня

 

 

Про віртуальне існування в Україні правоохоронних органів дала підтвердження трагедія в Голосієвському районі столиці. Чоловік, неадекватність якого була відома давно, розстрілює людей. Яким чином неадекват отримав право володіти зброєю? Чим займався дільничий району, де живе неадекват? Поліцейські виконують свої функції, як Чіп і Дейл? Розбігатися в різні сторони і махати хвостами є нормальним станом компетентних структур? Питань можна задавати багато і довго.

 

Начальник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку, міністр внутрішніх справ Клименко каже; «Я взагалі маю таку позицію й не раз її озвучував, але не знаю, чи мене підтримає керівництво Національної поліції: я б усіх на місяць-два щонайменше перекидав якщо не на фронт, то хоча б у прифронтову зону. Наприклад, Краматорське управління патрульної поліції. Або Павлоград, або Синельникове».

Трохи моторошно стає за ті населені пункти, куди «віртуальних правоохоронців» спрямують.

 

21.04.2026

Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Мислення як дорога до мовчання
Олена Роман
Шлях моєї думки починається з «Польової дороги» Гайдеґґера, відтак веде до роману Ласло Краснагоркаї «На півночі – гора, на півдні – озеро, на заході – дороги, на сході – річка»...
20.04.26 | | Штука
Бути схожим на дракона
Віталій Портиков
Щоб перемогти дракона, що перетворив простір навколо себе на драконове лігво, недостатньо бути лицарем у блискучих обладунках. Треба самому хоча б трішки нагадувати Дракона
19.04.26 | | Дискурси
Акушери тиші: як  народжується слово та звук
Олег Яськів
Роздуми науковців про Бога і Красу довкола тексту Ґадамера і музики Пярта
18.04.26 | | Дискурси
Ек-Балам, Вальядолід і Guerra de Castas
Василь МАХНО
Коли час належить виключно тобі, то, відчуваючи свого роду оте розлите в повітрі умиротворення, поринаєш у спомини і споглядання...
18.04.26 | | Дискурси
Гвинтівка Ернеста Гемінґвея
Сергій ГЕРМАН
Відвага не продається з інших причин: на довершений образ цінники не ліплять. Як і на правду, справедливість, гідність, людяність. 
17.04.26 | | Дискурси
Орбан політично помер. Хай живе «Орбан 2.0»?
Максим МУЛЯР
Відхід Орбана з владного Олімпу все ще не означає, що в Брюсселі або в Києві можуть полегшено зітхнути. У Рада ЄУ того й дивись, хтось примірить на себе орбанівську машкару.
17.04.26 | | У світі
Вільна каса
Сергій Терепищий
Поставте сучасного студента перед вибором: онлайн-курс або авторський курс наживо. Прогноз невтішний: масовий студент обере перше. І не через лінощі – через страх.
17.04.26 | | Дискурси
Життя насліпо, повний контакт, мама, дзядзьо і багато зайвого
Тарас Прохасько
Навчитись відчувати світ, темний світ, світ перешкод і захистів...
16.04.26 | | Дискурси

