Більше прагматики

Історія про 90 мільярдів євро ще залишається в процесі, але про пару сотень мільйонів по кілька разів вже можна говорити майже серйозно. Огляд подій тижня в Україні.

Вояж тижня

Президент Зеленський остаточно переконався, що є вагомою фігурою на світовій політичній шахівниці і таки має достатньо карт. Тому Володимир Олександрович продовжує подорожувати відносно далеким закордоном і отримувати позитивні результати для себе і України.

Протягом тижня Зеленський зробив тур Європою, де найцікавішим пунктом була Німеччина. На сайті президента повідомили, шо у Берліні «відбулося підписання 10 документів на різних рівнях, що закріплюють домовленості в багатьох сферах».

З всіх цих паперів варто звернути увагу на Декларацію про стратегічне партнерство, де згадується «нове фінансування до 233 мільйонів євро, надане Німеччиною для співпраці в галузі розвитку», яке буде зосереджене на промисловій кооперації, енергетичній стійкості, реабілітації, соціальному житлі, навичках для відновлення, підготовці до членства в ЄС, зміцненні місцевого самоврядування та заходах боротьби з корупцією.

Через кілька годин Зеленський в Норвегії з тамтешнім прем’єром Йонасом Гаром Стьоре підписали спільну декларацію про поглиблення співпраці у сфері оборони та безпеки, яка передбачає, посилення оборонних спроможностей України в протиповітряній обороні, посиленні безпілотних систем, радіоелектронній боротьбі тощо.

Угода була підписана і в Нідерландах з місцевим прем’єром Робом Єттеном, після чого стало відомо, що всім трьом країнам Зеленський запропонував ініціативу Drone Deal, яка передбачає спільну розробку і виробництво дронів, ракет, систем РЕБ та інших оборонних технологій.



Візит тижня

Класичним «паркетом» (мало цікавий офіціоз -авт.) мало було відвідування України королем Швеції Карлом XVI Густавом, але «паркет» виглядав достойно, бо скандинавський монарх повідомив українському президентові: «Я відвідував Україну раніше, але вперше від початку російського вторгнення. У Швеції ми щиро підтримуємо мужній народ України, військових і ветеранів. Україна має повну підтримку Швеції».

18 років тому король Карл з королевою Сільвією долучилися до програми допомоги багатодітним родинам і дітям-сиротам. Зараз це більш ніж актуально.

Зеленський (як належить тому, хто має карти) звернув увагу на прагматику і заявив: «Швеція – одна з п’яти найбільших донаторів українських Збройних сил і українського населення. Тільки на цей 2026 рік Швеція акцептувала підтримку розміром 4 мільярди шведських крон, і це дуже велика підтримка для України. Дякуємо за велику підтримку її величністю королевою Сільвією проєкту повернення українських дітей додому.

Також вдячні за нову сильну програму посилення захисту українського неба, повітряного простору зі шведських літаків Gripen. Про це говоритимемо сьогодні з королем Швеції. Українські пілоти розпочнуть тренування цього року на цих літаках»

Саміт тижня

Нічого оригінального, а суто про прагматику можна говорити в контексті чергового «Рамштайну». Міністр оборони Федоров констатував, що чотири мільярди доларів для ППО і понад півтора мільярди на дрони Україна отримає (йдеться про 120 тисяч дронів великої дальності, розвідувальних і логістичних безпілотників та морських систем).

І, згадуючи європейське турне Зеленського, називаємо цифри - Німеччина інвестує 4 мільярди доларів в посилення вітчизняної ППО і ще 600 мільйонів доларів надасть на розвиток українських спроможностей завдавати ударів на далеку відстань. Від Нідерландів прийде 248 мільйонів євро на БПЛА, від Норвегії — 560 мільйонів доларів на забезпечення бригад дронами та 150 мільйонів доларів на логістичний хаб.

Теракт тижня

Про віртуальне існування в Україні правоохоронних органів дала підтвердження трагедія в Голосієвському районі столиці. Чоловік, неадекватність якого була відома давно, розстрілює людей. Яким чином неадекват отримав право володіти зброєю? Чим займався дільничий району, де живе неадекват? Поліцейські виконують свої функції, як Чіп і Дейл? Розбігатися в різні сторони і махати хвостами є нормальним станом компетентних структур? Питань можна задавати багато і довго.

Начальник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку, міністр внутрішніх справ Клименко каже; «Я взагалі маю таку позицію й не раз її озвучував, але не знаю, чи мене підтримає керівництво Національної поліції: я б усіх на місяць-два щонайменше перекидав якщо не на фронт, то хоча б у прифронтову зону. Наприклад, Краматорське управління патрульної поліції. Або Павлоград, або Синельникове».

Трохи моторошно стає за ті населені пункти, куди «віртуальних правоохоронців» спрямують.