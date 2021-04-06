«Дударик» проведе у Гарнізонному храмі Львова благодійний онлайнконцерт.

У Львові у четвер, 8 квітня, о 19:00 чоловічий склад та камерний хор ім. М. Леонтовича Національної хорової капели «Дударик» дадуть онлайн-концерт на підтримку благодійної акції зі збору коштів на тисячу великодніх кошиків для військових, які перебувають у зоні бойових дій. Концерт відбудеться у Гарнізонному храмі Петра і Павла, його можна буде подивитися на сторінках «Дударика» та Гарнізонного храму у соцмережі Facebook.

Фото www.facebook.com/dudaryk.admin

«Нашим військовим на сході конче потрібно відчувати підтримку листами, дзвінками, амуніцією чи смачними подарунками. Вони мають мати чим і за кого воювати. Для цього «Дударик» ініціює щорічні заходи для збору Великоднього кошика для солдата», - сказав художній керівник капели «Дударик» Дмитро Кацал.

Солістами концерту будуть Богдан Солотва, Андрій Гайдук та Софія Соловій, диригуватиме Дмитро Кацал.

На слухачів чекає хорове виконання духовних творів, серед яких «Мій Ісусе», «Блажен муж», «Алилуя», «Аве верум», «Отче наш», «Боже, Великий єдиний» та інші.

Концерт транслюватиметься онлайн на сторінці капели «Дударик» та на сторінці Гарнізонного храму у соціальній мережі Facebook.

Фото https://loda.gov.ua

Зазначимо, Національна хорова капела «Дударик», Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла та Будинок офіцерів оголосили у Львові благодійну акцію зі збору великодніх кошиків для солдат. Цього року планують відправити у зону бойових дій подарунки для 1 тисячі воїнів. Цю справу роблять на згадку про військового капелана Андрія Дуду, який передчасно пішов у засвіти цього року. Два роки тому він був співорганзіатором збору кошиків для військових на передовій, тоді зібрали і відіслали гостинці для 800 солдатів.

«Для кожного охочого це передпасхальне добре діло. А солдату радість, що ми про нього пам’ятаємо. Доєднуймося!», - закликають організатори.

Загалом необхідно зібрати 1 тисячу пасочок, 500 кг ковбас, 1 тисячу яєць, 300 кг вафель, кілька палєт газованої води «Дюшес». Пасочки можна заофірувати після освячення у храмі. Вітальні листи для військових просять залишити у скриньці в храмі.

Кошти на все інше ініціатори просять перераховувати на благодійний рахунок храму із вказанням «на Великодній кошик для солдата». Грошовий еквівалент становить 50 тисяч гривень. Збір триватиме до Стасної п’ятниці, 30 квітня.

Кошти просять переховувати на благодійний рахунок Гарнізонного храму, за такими реквізитами:

Найменування отримувача: РО ЦЕНТР ВІЙСЬКОВОГО КАПЕЛАНСТВА УГКЦ

Код отримувача: 35775549

Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA803052990000026002041000305

Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Призначення платежу: «На Великодній кошик для солдата».

Додамо, у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла постійно проводяться благодійні збори для військовослужбовців з Львівщини, які перебувають у зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Доброчинці можуть долучитися до акції «Великодній кошик для солдата!», а також до збору подарунків на Великдень для соціальних сімей, сімей загиблих героїв АТО та сиріт, організованого у храмі «Центром опіки сиріт» Львівської архиєпархії УГКЦ.

Фото www.facebook.com/orphancenter

Для цього у Гарнізонному храмі створили імпровізовані цеглинки, на яких написані потреби сімей. Кожен бажаючий може взяти таку «цеглинку», придбати продукти, засоби гігієни чи побутову хімію з вказаного переліку, та передати до 18 квітня до Гарнізонного храму на вул. Театральній, 11 чи Дому Милосердя святого Миколая на вул. Короленка, 7.