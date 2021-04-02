У Львові оголосили благодійний збір тисячі великодніх кошиків для військових на передову.

Національна академічна хорова капела «Дударик», Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла та Будинок офіцерів у Львові запрошують усіх небайдужих долучитися до збору великодніх гостинців для солдатів на передову: потрібна фінансова підтримка і короткі листи з побажанням-привітанням військовим, повідомили ініціатори збору.

Фото www.facebook.com/dudaryk.admin

«Для кожного охочого - це передпасхальне добре діло, а солдату радість, що ми про нього пам’ятаємо. Доєднуймося!», - зазначено у повідомленні.

Цю ініціативу розпочали на згадку про отця Андрія Дуду, військового капелана, який передчасно помер у віці 43 років 11 квітня цього року. Два роки тому він був співорганзіатором збору великодніх гостинців для військових, які перебувають у зоні бойових дій. Тоді зібрали і відіслали гостинці для 800 солдатів.

Цього року збирають на 1 тисячу кошиків. Загалом потрібно: 1 тисяча пасочок, 500 кг ковбас, 1 тисяча яєць, 300 кг вафель, кілька спайок газованої води «Дюшес» (спеціальне побажання ДШВ). Пасочки можна заофірувати після освячення, а листи залишити у скриньці Гарнізонному храмі.

Кошти на все інше ініціатори просять перераховувати на благодійний рахунок храму із вказанням «на Великодній кошик для солдата». Грошовий еквівалент складає 50 тисяч гривень. Збір триватиме до п’ятниці, 30 квітня.

Невдовзі капела «Дударик» також проведе онлайн-концерт у Гарнізонному храмі на підтримку цієї благодійної акції.

Фото https://galinfo.com.ua

Кошти можна перерахувати за такими реквізитами:

Найменування отримувача: РО ЦЕНТР ВІЙСЬКОВОГО КАПЕЛАНСТВА УГКЦ

Код отримувача: 35775549

Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA803052990000026002041000305

Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Призначення платежу: «На Великодній кошик для солдата».