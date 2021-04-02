У Львові оголосили благодійний збір тисячі великодніх кошиків для військових на передову.

 

Національна академічна хорова капела «Дударик», Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла та Будинок офіцерів у Львові запрошують усіх небайдужих долучитися до збору великодніх гостинців для солдатів на передову: потрібна фінансова підтримка і короткі листи з побажанням-привітанням військовим, повідомили ініціатори збору.

 

Фото www.facebook.com/dudaryk.admin

 

«Для кожного охочого - це передпасхальне добре діло, а солдату радість, що ми про нього пам’ятаємо. Доєднуймося!», - зазначено у повідомленні.

 

Цю ініціативу розпочали на згадку про отця Андрія Дуду, військового капелана, який передчасно помер у віці 43 років 11 квітня цього року. Два роки тому він був співорганзіатором збору великодніх гостинців для військових, які перебувають у зоні бойових дій. Тоді зібрали і відіслали гостинці для 800 солдатів.

 

Цього року збирають на 1 тисячу кошиків. Загалом потрібно: 1 тисяча пасочок, 500 кг ковбас, 1 тисяча яєць, 300 кг вафель, кілька спайок газованої води «Дюшес» (спеціальне побажання ДШВ). Пасочки можна заофірувати після освячення, а листи залишити у скриньці Гарнізонному храмі.

 

Кошти на все інше ініціатори просять перераховувати на благодійний рахунок храму із вказанням «на Великодній кошик для солдата». Грошовий еквівалент складає 50 тисяч гривень. Збір триватиме до п’ятниці, 30 квітня.

 

Невдовзі капела «Дударик» також проведе онлайн-концерт у Гарнізонному храмі на підтримку цієї благодійної акції.

 

Фото https://galinfo.com.ua

 

Кошти можна перерахувати за такими реквізитами:

 

Найменування отримувача: РО ЦЕНТР ВІЙСЬКОВОГО КАПЕЛАНСТВА УГКЦ

 

Код отримувача: 35775549

 

Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA803052990000026002041000305

 

Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

 

Призначення платежу: «На Великодній кошик для солдата».

02.04.2021

До теми

Поширити
Збруч
Львів мистецький — Лесі Українці
Оксана Левицька
Радянський період не дозволив прочитати Лесю Українку належним чином, а за останні 30 років незалежної України ми лише потроху повертаємося до поетеси й починаємо переосмислювати її творчість та місце в історії нашої модерної культури.
02.04.21 | | Штука
Карантин: до Опери онлайн!
Доки впродовж посиленого карантину у Львові двері театрів зачинені, Львівська національна опера пропонує глядачам переглянути в форматі онлайн знакові та найновіші постановки театру. 
01.04.21 | | Штука
Записувати на папері － краще запам’ятати
Працюючи з аналогами паперу, мозок отримує додаткову інформацію, а це допомагає краще пригадувати записане.
01.04.21 | | Наука
Супроти несправедливості
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Заслуга фільму«Кращі дні» режисера, сценариста і актора Цанга Квок Чуна – у формі подачі теми, де нема повчальності й моралізаторства, де є драма і екшн, де грубість чергується з ніжністю, і нею ж завершується.
31.03.21 | | Штука
Вихід за межі
Ростислав Шпук
Він знайшовся! Архітектор, який спроєктував і збудував у Станіславові сім величних і донині сучасних кам'яниць, що надали місту індивідуальне обличчя і створили в ньому неповторну урбаністичну атмосферу, котру нині так послідовно знищують, проєктував хмарочоси у Чикаґо
31.03.21 | | Минуле
Історія Буковини як ляпас офіційній історіографії
Наталія ФЕЩУК
У Чернівцях перевидали знамениту книгу емігрантів із Буковини «Буковина. Її минуле і сучасне» (1956 р.). Це репринт накладом 1000 примірників і обсягом 1000 сторінок
31.03.21 | | Галичина
Після смерті зростає активність "генів-зомбі"
Після смерті активність окремих клітин сильно збільшується й вони виростають до гігантських розмірів.
30.03.21 | | Наука
А що читаєте ви?
Андрій ЛЮБКА
Розпочата з банальної нудьги, ця щотижнева рубрика переросла в систематичний процес, який уже навіть кілька разів скалькували
30.03.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.