На Майдані Незалежності попрощалися з Тарасом Матвіївим.

На Майдані Незалежності у вівторок вранці попрощалися з воїном 24-ої окремої механізованої бригади імені Данила Галицького лейтенантом Тарасом Матвіївим. Тарас загинув 10 липня внаслідок вибуху міни під час порятунку двох побратимів із палаючого бліндажа. Після смерті йому присвоїли звання "Герой України".

У прощанні взяли участь міністр оборони Андрій Таран і головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, повідомляє видання "Новинарня". Таран вручив батькові загиблого воїна зірку Героя України.

Також наказом міністра загиблому посмертно присвоїли звання лейтенанта.

"Я не хочу вкотре ховати друзів!.. Ми платимо щодня дуже високу ціну, і іншого шляху, ніж перемога, в нас нема! Дякую, Тарасе, що Ти такий був! Батькам – сили до життя та Божого милосердя!" – прокоментувала народна депутатка Наталія Піпа, колишня колега Матвіїва по Українській Галицькій партії.

Пообіді тіло Тараса Матвіїва привезуть до Львова. Згідно з повідомленням Львівської міської ради, прощальна церемонія відбудеться у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла о 17:00.

Напередодні з Матвіївим прощалися на базі 24-ої окремої бригади імені Данила Галицького.

У середу, 15 липня, о 12:00, відбудеться прощання та поховання Тараса Матвіїва у рідному Жидачеві, Львівської області, в церкві Воскресіння Господнього (вул. Маркіяна Шашкевича, 60).

Тарас Матвіїв загинув 10 липня ввечері у районі села Троїцьке Попаснянського району.

24 ОМБр імені короля Данила повідомила: "Били зі 120 мм мінометів. Одна з мін потрапила в бліндаж, де було двоє вояків. Бліндаж загорівся і частково обвалився. Тарас першим кинувся на допомогу побратимам – витягнув двох своїх бійців назовні і відніс в безпечне місце. В цей час ще одна міна впала на позицію і осколками смертельно поранила Тараса", – поінформували у бригаді.

Командування частини та побратими подали чин Тараса на звання "Героя України". Президент України підписав відповідний указ майже через добу.

"В мене не стоїть ціль дорости до генерала, – казав Тарас Матвіїв. – В мене ціль на своєму рівні як командира взводу просто працювати якісно, робити максимально все залежне від мене, виконати свій обов’язок до останку і «віддячити» противнику за всіх товаришів, яких я втратив".

Тарасові Матвіїву був 31 рік. Народився на Волині. Мешкав у Жидачеві.

За освітою – журналіст. Але працював за спеціальністю недовго, бо зневірився в журналістиці і вирішив, що може більше докластися до зміни України в інших сферах.

У 2013-2014 роках брав активну участь у Революції гідності. У вирішальні дні чинив опір "Беркутові" на Майдані.

Після революції став співзасновником "Пошукової ініціативи Майдану", котра на волонтерських засадах займалася верифікацією і пошуком зниклих.

Коли спалахнула війна на Донбасі, зайнявся волонтерством. У вирі волонтерки зрозумів, що цього йому мало. Навесні 2015 року вступив до лав окремої добровольчої частини "Карпатська Січ" і обороняв українські позиції в Пісках, Водяному, Опитному, Первомайському.

"Останні п'ять років я не знаю спокою. Зачинаючи від Майдану, транзитом через волонтерський і добровольчий рух, участь в самоврядуванні і аж до теперішньої служби в ЗСУ. Я свідомо обрав шлях постійних потрясінь і викликів, відкинувши попередній спосіб життя, медійну кар‘єру і навіть давні мрії, – писав Тарас. – Я похитнувся, але не впав. Все ще в запилюжених берцях і при справі. До останнього сподіваюсь, що українці не розміняють свободу на срібняки і не побояться відповідальності за свої вчинки. Dum spiro spero, товариство!"

Після війни займався активізмом та громадськими ініціативами. Організовував фестиваль "Удеч-фест" у Жидачеві, відроджував місцевий футбольний клуб "Авангард", займався увічненням пам'яті нових героїв України. Разом із побратимами голими руками зупиняв вагони із деревиною на залізничних станціях. Вступив до Української галицької партії. У 2015 році Тараса Матвіїва обрали депутатом Жидачівської районної ради від УГП.

У вересні 2018 року вступив на курси лідерства Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного за спеціалізацією "Управління діями підрозділів механізованих військ". Вирушив на фронт.