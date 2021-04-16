«Дударик» запрошує на онлайн-літургію на підтримку збору «Великодній кошик для солдата».

 

Сьогодні, 16 квітня, о 18:00 у храмі Святого Лазаря у Львові камерний хор ім. Миколи Леонтовича національної хорової капели «Дударик» презентує Літургію Напередосвячених Дарів. Духовний концерт транслюватимуть онлайн на підтримку ініціативи зі збору великодніх частувань для військових на передовій «Великодній кошик для солдата».

 

Фото www.facebook.com/dudaryk.admin

 

«Напередосвячені Дари – надзвичайно красива, інтимна, повна доброти і умиротворення Літургія. Завдяки співпраці з чудовими священниками, літургістами та протопсалтами УКУ, УГКЦ та ПЦУ, доклавши і власних творчих ресурсів, композиторського хисту, вдалося вискладати духовне українське літургічне панно, що надовго оселиться в нашому репертуарі, аж поки досконалим буде записане і видане», – розповів директор та художній керівник «Дударика» Дмитро Кацал.

 

За його словами, це чергова робота капели «Дударик» на згадку про отця-капелана Андрія Дуду, який передчасно пішов у засвіти, та запрошення людей доброї волі до збору на «Великодній кошик для солдата».

 

Збір великодніх кошиків для однієї тисячі військових, які перебувають у зоні бойових дій, спільно розпочали капела «Дударик», Гарнізонний храм Петра і Павла та Будинок офіцерів. Станом на сьогодні вдалося зібрати 30 тисяч 400 гривень. Збір триватиме до Страсної п’ятниці, 30 квітня.

 

«Для кожного охочого це передпасхальне добре діло. А солдату радість, що ми про нього пам’ятаємо. Доєднуймося!» – закликають організатори.

 

Фото https://loda.gov.ua

 

Для того, щоб забезпечити великоднім частуванням тисячу військових необхідно зібрати: 1000 пасочок, 500 кг ковбас, 1000 яєць, 300 кг вафель, кілька палет газованої води «Дюшес» (спецпобажання ДШВ). Пасочки можна заофірувати після освячення, рівно ж і листи можна буде залишити у скриньці в храмі.

 

Організатори ініціативи просять перераховувати кошти на благодійний рахунок Гарнізонного храму:

 

Найменування отримувача: РО ЦЕНТР ВІЙСЬКОВОГО КАПЕЛАНСТВА УГКЦ

 

Код отримувача: 35775549

 

Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA803052990000026002041000305

 

Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

 

Призначення платежу: На «Великодній кошик для солдата».

 

Нагадаємо, 8 квітня чоловічий склад та камерний хор ім. М. Леонтовича Національної хорової капели «Дударик» дали онлайн-концерт на підтримку благодійної акції зі збору великодніх кошиків для військових, які перебувають у зоні бойових дій. Концерт відбувся у Гарнізонному храмі Петра і Павла.

16.04.2021

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