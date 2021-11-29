Гарнізонний храм Львова святкує десятиліття відродження.

У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові відкрили відреставровані фрески головного склепіння. Презентацію приурочили до святкування десятиліття його відкриття, повідомив РІСУ.

Настоятель храму і голова Центру військового капеланства Львівської архиєпархії УГКЦ о. Тарас Михальчук розповів, що програма укладена на три дні. Зокрема, у четвер, 2 грудня, о 14:00 відбудеться урочисте відкриття відреставрованих фресок 1738-1740 років, авторства Франциска Екштайна, площею 1000 м2.

У неділю, 5 грудня, о 16:00 розпочнеться урочиста академія, у межах якої відбудеться презентація книги про гарнізонний храм «Історія одного десятиліття»; нагородження гостей та концерт квінтету «P&P Quintet».

Архиєрейська божественна літургія відбудеться у понеділок, 6 грудня, початок о 11:00.

На 13:00 запланована церемонія погашення поштової марки «Укрпошти» та представлення ювілейної монети Національного банку України із зображенням гарнізонного храму.

Зазначимо, проєкт вивчення, консервації і реставрації стінописів гарнізонного храму упродовж семи років реалізовували двадцять українських та польських реставраторів під керівництвом доктора Павла Болінського. На місці процес реставрації курувала викладачка Львівської національної академії мистецтв Леся Гануляк, повідомив настоятель храму, о. Тарас Михальчук.

За його інформацією, на реставрацію витрачено понад 20 мільйонів гривень.

Пам'ятний напис майстра розпису Франциска Екштайна

Нагадаємо, освячення відновленого храму святих апостолів Петра і Павла відбулося 6 грудня 2011 року. Він став осередком Центру військового капеланства Львівської архиєпархії УГКЦ. У серпні 2012 року у храмі, вперше після 70-річної перерви, було висвячено ченція-єзуїта Андрія Зелінського.

Від часу відкриття у храмі проводять відновлювальні роботи. Оновлення стінописів вівтарної частини завершили у грудні 2017 року. Зараз триває реставрація фасаду.

Фото facebook.com/mychalchuk