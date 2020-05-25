Оголосили вирок підпалювачу автівки львівських журналістів.


Сьогодні, 25 травня, у Галицькому суді міста Львова оголосили вирок уродженцеві Молдови Якобу Сарахману, який 30 січня підпалив автомобіль подружжя львівських журналістів Галини та Василя Терещуків. 19-річний хлопець отримав 5 років ув'язнення з відтермінуванням виконання вироку на 3 роки, – повідомив Василь Терещук.

 

Сарахман відповідає на запитання суду. Фото: facebook.com/vasyl.tereshchuk

 

Сарахман визнав вчинений злочин, вказав на замовників, пообіцяв співпрацювати зі слідством до його повного завершення. Також він погодився відшкодувати частину завданих збитків. Перед судом він підійшов до власників спаленого автомобіля і перепросив за скоєне, а на суді щиро каявся. Відтак суд, виходячи з домовленості підсудного зі слідством, і ухвалив таке рішення.

 

«Ми не заперечували проти такого вироку. Діти часом роблять помилки, ведуться на "легкі" гроші і вчиняють дурниці. Покаранням хлопцеві стане пляма судимості за вчинене. Її позбутися буде дуже важко. Але все залежатиме від нього. Натомість має питання до організатора злочину – майора поліції Чердака, який і найняв Сарахмана для здійснення підпалу. Але він досі переховується від правосуддя. Є ще так званий замовник – Вадим Дмитренко, який перебуває під домашнім арештом. Але його доля у цій справі цілком залежить від показів, які дасть той же Чердак», – прокоментував Василь Терещук.

 

Нагадаємо, в ніч проти 30 січня на вулиці Кубійовича у Львові невідомий підпалив автомобіль Mitsubishi Colt, який належить журналістам Василеві та Галині Терещукам. Вогонь пошкодив передню частину кузова та моторний відсік автомобіля. Власники автівки пов’язали підпал із професійною діяльністю.

 

Фото: facebook.com/MNSLVIV

 

Уже 5 лютого в Одесі затримали підпалювача – 19-річного уродженця Молдови. А відтак Служба безпеки України оголосила в розшук Михайла Григоровича Чердака – уродженця Львова 1976 року народження. Його підозрюють в організації підпалу автомобіля. За інформацією СБУ, поліцейський підібрав виконавця й передав йому гроші за виконану «роботу». Нині ймовірний організатор злочину переховується від слідства за кордоном. У замовленні підпалу автомобіля підозрюють Вадима Дмитренка – мешканця Львова, відомого у кримінальному світі за прізвиськом «Хромий». Нині він перебуває під домашнім арештом.

 

25.05.2020

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