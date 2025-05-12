Польща закриває російське генконсульство у Кракові.

МЗС Польщі визнало російських дипломатів персонами non grata.

 

 

Польща після того, як звинуватила спецслужби Росії у підпалі торговельного центру Marywilska 44 у Варшаві, відкликала згоду на роботу генерального консульства у Кракові. Про це повідомило Polskie Radio24.

 

12 травня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що влада країни вирішила закрити російське генконсульство в Кракові. Він пояснив це рішення наявністю у Варшави доказів причетності Росії до підпалу торговельного центру Marywilska 44 у Варшаві в травні 2024 року.

 

«У зв'язку з наявністю доказів скоєння російськими спецслужбами огидного акту диверсії щодо торговельного центру Marywilska 44, я ухвалив рішення відкликати свою згоду на діяльність консульства Російської Федерації у Кракові», – заявив Сікорський. Коли саме припинить роботу російське диппредставництво у Кракові, наразі не повідомлялося.

 

Окрім того, трьох дипломатів з генконсульства РФ у Кракові визнано персонами non grata. Про це повідомила віцеміністерка закордонних справ Польщі Генрика Мошціцка-Дендис (Henryka Mościcka-Dendys).

 

На закриття консульства й оголошення російських дипломатів персонами non grata вже відреагувала офіційна Москва. «Варшава продовжує свідомо обвалювати відносини, діючи проти інтересів громадян. Адекватна відповідь на ці неадекватні кроки буде незабаром», – пригрозила речниця  МЗС Росії Марія Захарова.

 

12.05.2025

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