Польща закриває російське генконсульство у Кракові.

МЗС Польщі визнало російських дипломатів персонами non grata.

Польща після того, як звинуватила спецслужби Росії у підпалі торговельного центру Marywilska 44 у Варшаві, відкликала згоду на роботу генерального консульства у Кракові. Про це повідомило Polskie Radio24.

12 травня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що влада країни вирішила закрити російське генконсульство в Кракові. Він пояснив це рішення наявністю у Варшави доказів причетності Росії до підпалу торговельного центру Marywilska 44 у Варшаві в травні 2024 року.

«У зв'язку з наявністю доказів скоєння російськими спецслужбами огидного акту диверсії щодо торговельного центру Marywilska 44, я ухвалив рішення відкликати свою згоду на діяльність консульства Російської Федерації у Кракові», – заявив Сікорський. Коли саме припинить роботу російське диппредставництво у Кракові, наразі не повідомлялося.

Окрім того, трьох дипломатів з генконсульства РФ у Кракові визнано персонами non grata. Про це повідомила віцеміністерка закордонних справ Польщі Генрика Мошціцка-Дендис (Henryka Mościcka-Dendys).

На закриття консульства й оголошення російських дипломатів персонами non grata вже відреагувала офіційна Москва. «Варшава продовжує свідомо обвалювати відносини, діючи проти інтересів громадян. Адекватна відповідь на ці неадекватні кроки буде незабаром», – пригрозила речниця МЗС Росії Марія Захарова.