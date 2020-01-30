У Львові спалили автомобіль журналістів.



Опівночі 30 січня на вулиці Кубійовича у Львові невідомий підпалив автомобіль Mitsubishi Colt, який належить журналістам Василеві та Галині Терещукам. Про це журналісти повідомили на своїх fb-сторінках. Про спалення автомобіля повідомили також рятувальники.

Фото: facebook.com/MNSLVIV

«Щойно мені спалили машину, підійшла людина у масці», – написала Галина Терещук.

«Щойно нам з Галиною спалили машину. Сусід з вікна побачив чоловіка з капюшоном на голові. Той поклав пакети на переднє скло під щітки і підпалив їх. Сусід закричав: «Що ти робиш? Ти вулицю хочеш спалити?» – Ні, тільки цю машину, – була відповідь», – написав Василь Терещук.

Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України у Львівській області, повідомлення про пожежу на вул. Кубійовича, 37, у Львові вони отримали 30 січня о 00:16. До місця події виїхали рятувальники 30-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Львова. На момент прибуття вогнеборців до місця моторний відсік був охоплений вогнем.

Фото: facebook.com/vasyl.tereshchuk

О 00:33 вогнеборці локалізували пожежу, о 00:42 ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік і пошкоджено салон автомобіля на площі 2 кв. м, лобове скло, передні крила, капот і два передні колеса.

На щастя, ніхто з людей на місці події не постраждав. Обставини та причину виникнення займання встановлюють правоохоронці. Як зазначила Галина Терещук, працюють поліція та СБУ.

Фото: facebook.com/MNSLVIV

Власники спаленого автомобіля – журналісти Василь і Галина Терещуки – заявили поліції, що не ведуть жодного бізнесу, не мають ворожих стосунків чи побутових конфліктів з іншими особами. Спалення автомобіля вони пов’язують саме з професійною діяльністю, – повідомляє сайт «Сила ньюз», на якому нещодавно працював Василь Терещук. Галина Терещук є багаторічною журналісткою Радіо Свобода.

«Ми журналісти. У нас є тільки наша робота. Це напад на нас і свободу слова в Україні», – зазначив Василь Терещук.

Як повідомили згодом у Поліції Львівської області, за цим фактом слідчі Галицького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.347-1 (Умисне знищення або пошкодження майна журналіста) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до п’ятнадцяти років.

«Над розкриттям цього злочину працюють кращі фахівці. Ми робимо усе можливе, аби встановити обставини події, а також осіб, причетних до підпалу транспортного засобу. Власниця автомобіля – відома львівська журналістка, пов’язує це зі своєю професійною діяльністю. Ця інформація перевірятиметься слідчим шляхом», - зазначив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Василь Віконський.