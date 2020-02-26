Оголошено в розшук імовірного організатора підпалу автівки журналістів.



Служба безпеки України оголосила в розшук Михайла Григоровича Чердака – уродженця Львова 1976 року народження. Саме його підозрюють в організації підпалу автомобіля журналістки Радіо «Свобода» Галини Терещук. Про це повідомили в управлінні Служби безпеки України у Львівській області.

Дії зловмисника попередньо кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 194 КК України. Чоловік, що обіймав посаду старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Франківського ВП ГУ НП у Львівській області, є підозрюваним «в організації умисного знищення/пошкодження чужого майна через підпал автомобіля» журналістки Радіо «Свобода» Галини Терещук, а також «у керівництві підготовки та вчиненні підпалу».

Нагадаємо, автомобіль подружжя журналістів Галини і Василя Терещуків підпалили в ніч на 30 січня на вул. Кубійовича у Львові. 5 лютого правоохоронці затримали в Одесі виконавця злочину – 19-річного уродженця Молдови. Під час досудового розслідування з’ясували, що до організації підпалу автомобіля причетний працівник одного з відділів поліції Львова. За інформацією СБУ, поліцейський підібрав виконавця й передав йому гроші за виконану «роботу». Нині ймовірний організатор злочину переховується від слідства за кордоном. У замовленні підпалу автомобіля журналістки Радіо «Свобода» Галини Терещук підозрюють мешканця Львова, відомого у кримінальному світі за контрабандні схеми та розкрадання палива з Львівської залізниці.

Фото: facebook.com/MNSLVIV

11 лютого керівник Головного управління Національної поліції області Василь Віконський заявив, що в поліції призначено службове розслідування, під час якого мали встановити обставини причетності працівника поліції до скоєння злочину, а також вирішити питання про звільнення його з органів Національної поліції.

«Я призначив службове розслідування за цим фактом і хочу подякувати працівникам Прокуратури Львівщини, управління Служби безпеки України за те, що допомогли викрити зловмисника у наших лавах. Ми будемо максимально сприяти у встановленні всіх обставин причетності працівника поліції до цього злочину. Жодних поблажок тут не може бути. Моя позиція однозначна – після проведення службового розслідування поліцейського буде звільнено», – зазначив тоді Віконський.