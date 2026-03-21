Поліція Чехії розслідує підпал цеху компанії, яка виробляє ракети й дрони для України.

Відповідальність за інцидент взяло на себе угруповання «Фракція землетрусу».

Поліція Чехії розслідує як навмисний напад пожежу, яка сталася в ніч на п'ятницю, 20 березня, на виробничій території компанії LPP Holding в місті Пардубицях, за 100 кілометрів на схід від Праги. Про це повідомило видання České noviny.

Внаслідок пожежі згорів один із промислових цехів компанії, яка випускає безпілотні системи, зокрема й ті, що постачаються в Україну. Пожежею охопило також офіс компанії.

LPP Holding об'єднує технологічно орієнтовані підприємства, які займаються розробкою, виробництвом та інтеграцією у військовому та цивільному секторах. Вона зосереджується, наприклад, на безпілотних системах, обладнанні для сухопутних військ, авіоніці, розпізнаванні облич та об'єктів за допомогою штучного інтелекту або обладнанні для залізничних перевезень. У грудні 2025 року компанія продемонструвала крилату ракету Narwhal з дальністю польоту понад 600 км, яку планувалося передати ЗСУ.

Відповідальність за підпал взяло на себе раніше невідоме угруповання «Фракція землетрусу» (The Earthquake Fraction). Угруповання пов'язує свої дії з протестом проти виробництва на об'єкті в Пардубицях зброї для Ізраїлю та «геноцидом проти Палестини, Ірану та Лівану». За день до підпалу воно зареєструвало сайт в інтернеті, а після інциденту – ще й Telegram-канал, де було опубліковано відео, на якому дві людини підпалюють ангар із майстернями компанії.

Представники LPP Holdings розповіли, що у 2023 році компанія дійсно планувала взяти участь в оголошеному ізраїльською компанією Elbit тендері. Утім згодом тендер було скасовано.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш написав у соцмережі X, що інцидент розслідується як теракт. Про це заявив також міністр внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар (Lubomír Metnar). За його ініціативи організовано роботу кризового штабу. На брифінгу Метнар сказав, що на даний момент немає інформації про будь-яку подальшу безпосередню небезпеку. «Найближчим часом також збереться об'єднана експертна група для оцінки можливого підвищення рівня терористичної загрози», – додав міністр.