Майже сто підпалів сухостою за добу. Фото.

Понад 13 га землі вигоріло на Львівщині упродовж доби, що минула, 9 березня. Рятувальники ліквідували 94 пожежі сухостою. Про це повідомили у ДСНС Львівської області.

"94 підпали за добу! Коли вже схаменемося? За минулу добу рятувальники Львівщини ліквідували 94 пожежі в екосистемах! Усі ці пожежі — через підпали сухостою. Вигоріло понад 13 гектарів землі, рятувальники врятували від знищення вогнем 5 будівель", – йдеться у повідомленні.

Надзвичайники наголошують, що вогонь знищує не лише природу, але може дійти до будинків, авто чи навіть забрати людське життя.

За підпал сухої трави передбачено штрафи від 3 060 до 6 120 грн для громадян і від 15 300 до 21 420 грн для посадових осіб.