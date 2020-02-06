Затримали підозрюваного в підпалі автівки львівських журналістів.

В Одесі затримали чоловіка, який, за версією слідства, підпалив у Львові автомобіль, що належить подружжю журналістів Галині та Василеві Терещукам. Про це повідомили в управлінні Служби безпеки України у Львівській області.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

«У місті Одеса був затриманий уродженець Хмельницької області, який, за версією слідства, здійснив у Львові підпал автомобіля, що належить подружжю журналістів Галині та Василеві Терещукам. Оперативники Львівського управління СБУ спільно з представниками інших правоохоронних органів встановили особу та маршрут переміщення зловмисника, який після вчиненого попрямував до Одеси. Зафіксовано, що після втечі з місця підпалу виконавець кілька разів змінював зовнішній вигляд», – йдеться в повідомленні.

Про затримання повідомила й поліція Львівської області. За їхньою інформацією, затриманий – 19-річний уродженець Молдови.

«Правоохоронці провели колосальну роботу – опитали кількасот громадян, вивчили записи десятків камер відеоспостереження та відстежували переміщення зловмисника. Він кілька разів переодягався, намагався змінити зовнішність, проте, незважаючи на це, нам вдалося встановити його місцеперебування – і 5 лютого його затримали в Одесі, куди він втік після скоєння злочину. Затримати зловмисника, 19-річного уродженця Молдови, допомогли колеги – оперативники карного розшуку поліції Одеської області. Зараз слідство встановлює причетність до скоєння цього злочину інших осіб», – розповів начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Василь Віконський.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Чоловіка затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Галицького відділу поліції повідомили йому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Суд обере затриманому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває, слідчі з’ясовують, хто ще був причетним до підпалу, зокрема шукають особу замовника.

Нагадаємо, в ніч проти 30 січня на вулиці Кубійовича у Львові невідомий підпалив автомобіль Mitsubishi Colt, який належить журналістам Василеві та Галині Терещукам. Вогонь пошкодив передню частину кузова та моторний відсік автомобіля.

Фото: facebook.com/MNSLVIV

Власники спаленого автомобіля заявили поліції, що не ведуть жодного бізнесу, не мають ворожих стосунків чи побутових конфліктів з іншими особами. Спалення автівки вони пов’язують із професійною діяльністю.