Військові вантажівки, що згоріли в Ерфурті, не призначалися Україні.

Підпал вантажівок скоїли зловмисники у ніч на 22 червня. Слід, найімовірніше, веде до Росії.

 

 

У ніч на 22 червня невідомі зловмисники вчинили підпал кількох вантажівок Бундесверу в сервісному центрі компанії MAN Truck & Bus Services GmbH в Ерфурті. Проте, як повідомив телеканал MDR з покликом на заяву Міністерства оброни Німеччини, інформація про те, що у вантажівках, які згоріли, перебувала військова техніка для України, не відповідає дійсності. Федеральне військове відомство оголосило про це в п'ятницю, 27 червня, спростувавши аналогічні заяви, зроблені російськомовними Telegram-каналами.

 

«Можу сказати на додаток, що ми бачимо, що тут проводиться кампанія дезінформації. Те, що в певних мережах стверджується, що вантажівки, які отримали там пошкодження і були знищені, призначалися для поставки в Україну, я не можу підтвердити. Це “робочі конячки” частин постачання (Бундесверу - ред.) в реґіоні. Ми б із задоволенням отримали їх назад», – зазначив речник Міноборони Німеччини Кеннет Гармс (Kenneth Harms), відповідаючи на запитання журналістів на урядовій пресконференції в Берліні.

 

Перед цим заступниця керівника пресслужби уряду Німеччини Зонья Кок (Sonja Kock), відповідаючи на запитання про те, хто може стояти за підпалом вантажівок, підкреслила, що цією справою займається земельне відомство кримінальної поліції Тюрінґії і розслідування триває.

 

Тим часом прокуратура в Ерфурті повідомила, що в рамках розслідування інциденту вона вивчає і можливий слід, який веде до Росії. Як підтвердила представниця відомства, спілкуючись з журналістами, німецькі слідчі з'ясовують, зокрема, хто опублікував відео, в якому стверджується, що у вантажівках була військова техніка для України.

 

Під час нападу в на 22 червня п'ять вантажівок були повністю знищені, а одна отримала незначні пошкодження. Це були вантажівки UTF 3 та UTF 6. UTF – це внутрішнє позначення Бундесверу, що розшифровується як «Незахищений транспортний засіб» (Ungeschütztes Transport-Fahrzeug). Такі транспортні засоби не мають додаткового броньового захисту.

 

Ці шість вантажівок, за інформацією MDR належали двом підрозділам Бундесверу – 131-му батальйону постачання в Бад-Франкенгаузені та 383-му батальйону ІТ в Ерфурті. Вони були передані MAN для технічного обслуговування. З передачею машин компанія несе відповідальність за стан транспортних засобів, а отже, і за їхню безпеку.

 

 

26 червня російськомовні Telegram-канали, які підтримують повномасштабну військову аґресію Росії проти України, опублікували знимки і відеоролики, на яких видно шість підпалених вантажівок Бундесверу. У повідомленні одного з каналів під назвою «Повёрнутые на войне» стверджувалося, що підпал здійснили «наші люди», оскільки німецькі вантажівки призначалися для Збройних сил України.

 

Аналогічний інцидент трапився в ніч з 5 на 6 червня, в нижньосаксонському Зольтау. Там невідомі, попередньо прорвавши огорожу, підпалили шість армійських машин. Один з автомобілів тоді згорів повністю, а ще п'ять отримали серйозні пошкодження. Збитки оцінили в понад півмільйона євро.

 

А ще в ніч на восьме березня в берлінському районі Шпандау було підпалено сім армійських автомобілів. У червні 2024 року невідомі також підпалили в Ерфурті шість військових вантажівок – три з них належали Бундесверу, інші три прибули з Сінґапуру і проходили планове технічне обслуговування.

27.06.2025

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