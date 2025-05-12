Таке звинувачення висловив Кремлю польський прем’єр Дональд Туск.

Пожежа в торгівельному центрі Marywilska у Варшаві у травні 2024 року стала результатом підпалу на замовлення спецслужб Росії. Про це повідомило Polskie Radio24 з покликом на заяву прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, опубліковану у соцмережі X у неділю, 11 травня,.

«Частина злочинців вже затримана, решта встановлена ​​і розшукується. Ми знайдемо вас усіх!» – написав Туск.

Водночас міністр внутрішніх справ та адміністрації, координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк (Tomasz Siemoniak) розмістив у соцмережі X розлогий твіт, у якому покликається на спільну з польським міністром юстиції та генпрокурором Адамом Боднаром (Adam Bodnar) заяву. У дописі йдеться про те, що протягом року реґіональне управління боротьби з організованою злочинністю за підтримки головного управління поліції Варшави та Аґенції внутрішньої безпеки Польщі проводило інтенсивне розслідування з метою з'ясування обставин інциденту. Польські служби співпрацювали з Литвою. Близько 55 прокурорів та 100 поліціянтів за підтримки експертів та техніків брали участь в обстеженні території колишнього торгівельного центру. Слідчі заходи тривали 121 день. Було опитано понад 70 свідків та 530 постраждалих, наголошується у пості.

«На основі зібраних доказів ми тепер знаємо, що пожежа була результатом підпалу, замовленого російськими спецслужбами. Нам достеменно відомо про порядок і перебіг підпалу, а також про те, як він був задокументований виконавцями. Їхні дії були організовані та керовані встановленою особою, яка проживає в Російській Федерації. Частина зловмисників вже перебуває під вартою, інші встановлюються та розшукуються. Прокуратура, поліція та Служба внутрішньої безпеки продовжують слідчо-оперативні дії, спрямовані на їхнє затримання», – зазначає Семоняк.

Нагадаємо, що пожежа в торгівельному центрі Marywilska у Варшаві сталася 12 травня 2024 року. Повністю вигоріло 1 400 крамниць та точок обслуговування покупців торгівельного центру. Російська сторона поки що не прокоментувала висновки польських спецслужб.