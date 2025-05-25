У Каннах під час кінофестивалю пропала електрика.

Причиною, найімовірніше, стала диверсія на електричній підстанції.

 

 

Програму Каннського фестивалю довелося на деякий час перервати через зникнення електроенергії у французькому департаменті Приморські Альпи в суботу, 24 травня. Про це повідомив французький телеканал BFMTV. Без світла залишилися близько 1600 будинків у Каннах і сусідніх містах.

 

Повідомляється, що збій пов'язаний із нічною пожежею на підстанції в Таннероні, яка постачала електроенергію до Канн. Пожежу вдалося загасити лише в неділю зранку, 25 травня.

 

Поліція підозрює, що на підстанції було вчинено диверсію – зумисний підпал. Мер Канн Давід Ліснар (David Lisnard) назвав інцидент «злочинним діянням».

 

Ситуацію погіршило падіння опори електропередач у Вільнев-Луве. Тут знову присутні всі ознаки зловмисного втручання. Джерело, близьке до місцевої жандармерії, повідомило, що металеві шпали опори були розрізані, а основа стопа підпиляна. Місцева прокуратура розпочала розслідування інциденту.

 

Відімкнення електроенергії тривало понад п'ять годин. Французький оператор мережі передачі електроенергії RTE повідомляє, що електропостачання поступово відновлюється, а рух транспорту в районі фестивалю повертається до норми.

 

Церемонію на Каннському фестивалі вдалося швидко відновити завдяки ввімкненню системи аварійного електропостачання в Палаці фестивалів і конгресів.

 

25.05.2025

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