Затримали ймовірного замовника підпалу автівки журналістів у Львові.

У замовленні підпалу автомобіля журналістки Радіо «Свобода» Галини Терещук підозрюють мешканця Львова, відомого у кримінальному світі за контрабандні схеми та розкрадання палива з Львівської залізниці. За однією з версій слідства, до організації підпалу він залучив працівника поліції Львівщини. Про це повідомили в Управлінні Служби безпеки України у Львівській області.

За інформацією СБУ, саме поліцейський підібрав виконавця й передав гроші за виконану «роботу». Нині ймовірний організатор злочину переховується від слідства за кордоном, йому заочно повідомили про підозру й оголосили в міжнародний розшук.

Як уточнила прокурорка Львівської області Ірина Діденко, вона підписала повідомлення про підозру: 48-річному безробітному, раніше судимому львів'янину (відомому у кримінальному світі за контрабандні схеми, а також розкрадання палива з Львівської залізниці) у замовленні підпалу, а також 43-річному старшому оперуповноваженому кримінальної поліції, майору Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області (22 роки працює в поліції) у змові із замовником, підшукуванні виконавця, підбурюванні його до вчинення злочину та, зрештою, передачі коштів за виконану «роботу». Його оголошено у розшук.

Прокуратура клопоче перед судом про обрання першому фігурантові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, стосовно іншого зловмисника – про надання дозволу на затримання й доставлення до суду для обрання аналогічного запобіжного заходу.

Попередня правова кваліфікація злочину – за ч.2 ст.347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) КК України. Слідчі дії у кримінальному провадженні здійснювали прокурори спільно зі слідчими та оперативними працівниками Управління СБУ у Львівській області.

Із п'ятниці кримінальне провадження для подальшого слідства й оперативного супроводу передано до УСБУ в Львівській області, – повідомили у прокуратурі Львівщини.

Фото: facebook.com/MNSLVIV

Нагадаємо, автомобіль подружжя журналістів Галини і Василя Терещуків підпалили в ніч на 30 січня на вул. Кубійовича у Львові. Правоохоронці затримали в Одесі виконавця злочину – 19-річного мешканця Хмельницького, якому повідомили про підозру й обрали запобіжний захід.