Обсервації за глупством

Минув уже понад місяць, відколи країна пережила струс Новими Санжарами. Минув уже і місяць з того моменту, як влада почала запевняти українське суспільство в тому, що вона вжила всіх належних заходів для зустрічі з коронавірусом, і що панікувати – зайве.

Банальне резюме: урядовці за місяць не змогли підготувати державу до зустрічі з пандемією. А понад те, за весь той час політики ще й наговорили про коронавірус цілу купу бздур, долучившись до поширення дезінформації.

Втім, усі ці помилки – контагіозні. В сенсі, вони поширюються не тільки серед українських політиків, а й серед іншоземних еліт, як було, зокрема, в Італії. Хтось каже: підставою для поширення бздур є глупство політиків... Але не тільки. Бо подібні дурниці також свідчать про легковажність політиків і цілих спільнот до важливої проблеми. Коли Україна переживала драму у Нових Санжарах, українські політики все ще були певні, що нас може «пронести», а тому й беззастережно верзли нісенітниці.

Помилитися – не гріх. Гріх – не виправитись. Спробуємо згадати про найбільш яскраві такі дурниці – зі сподіванням і вірою, що була робота над помилками.

Шахов. Карма вірусом

…21 лютого народний депутат Сергій Шахов метав вогнями на засіданні Верховної Ради, протестуючи проти кумедії, котру українська влада влаштувала з евакуацією громадян із китайського Вуханю. «Наскільки ми бачимо, коронавірусу ніякого немає, – а є коронавірус в головах у чиновників сьогодні класу "А"», – обурювався Шахов.

У своїй промові народний депутат із групи «Довіра» суперечив сам собі: він то роздмухував загрози від вірусу, то висловлював сумнів у його небезпеках. Генерально – просто намагався розкритикувати дії влади з будь-якого приводу.

«В якому стані там каналізація, чи не потрапить сьогодні ця хвороба через каналізацію у всі хати?» – питав Шахов, ніби побоюючись за високу проникність вірусу.

«Скажіть, будь ласка, про який коронавірус говорити, що від грипу сьогодні люди помирають на кожному кроці?» – в іншому випадку він уже натякав на надміру роздмухану масмедіями істерику.

Хай там як, а Сергій Шахов став одним із перших українців, у котрого медики офіційно підтвердили випадок захворювання коронавірусною інфекцією. Карма наздогнала депутата під час вакацій у Австрії – наразі Шахов лікує пневмонію в Олександрівській лікарні у Києві.

Шахову вистачило легковажності вирушити на відпочинок до країни, котра переживала один із найшвидших темпів приросту хворих на COVID-2019 у Європі. А після прибуття він відвідував парламент та телевізійні студії (й, судячи зі всього, заразив кількох осіб). Попри те, чоловік досі не йме віри, що недуга, схоплена ним, щось таки екстраординарне. У вівторок Шахов поширив на своїй сторінці у facebоok січневий сюжет «ТСН», у котрому йшлося про таємничу «вірусну пневмонію», котру проживають українці. «А може більшість з нас уже перехворіли?..» – підписав Шахов.

Подібно до Сергія Шахова, коронавірус підхопив цілий шерег заможних українців. Як стверджує колишній журналіст-розслідувач Сергій Лещенко, осередком зараження став гірськолижний курорт Куршавель. По поверненні в Україну частина туристів здала позитивні тести на COVID-2019 – втім, декотрі приватні клініки приховали ці результати від офіційних служб. Ходять розмови, що серед українців, котрі за кілька днів до закриття кордону «імпортували» захворювання з країн Європейської Унії, є колишній голова Служби безпеки України, суддя Господарського суду, депутати зі сім’ями.

Посіпаки. Страшне перо не в гусака

У той момент, коли Україна вперше зіштовхнулася із коронавірусом – власне, не зі самим коронавірусом, а страхом перед загадковою китайською пневмонією, що втілився в протестах у Винниках та Микулинцях і заворушеннями у Нових Санжарах, – значна частина українців вважала, що вона може порятувати себе стратегією «хати скраю». Спасінням здавалося ізолювання всіх, хто прибуде з Китаю – наприклад, у Феофанії, у Чорнобильській зоні, в Гуті тощо.

На тій людській емоції барвисто «хайпив» Президент України Володимир Зеленський, котрий пригрозив політичним опонентам: «Якщо будете перекривати дороги і підбурювати людей, ми привеземо всіх наших громадян в Конча-Заспу в їхні маєтки».

Одним із найбільш пам’ятних «ковідизмів» того часу є ляп народного депутата Олега Синютки («Європейська солідарність»), котрий критикував владу за ідею влаштувати обсервацію «вуханським» українцям на Львівщині. Синютка боявся, що область може стати «епіцентром біологічної небезпеки». «Що це за крок нової влади: це визнання області як найбільш організованого та підготовленого регіону з відповідальними фахівцями, чи це банальна помста за патріотизм і проукраїнську позицію під час виборчих кампаній?» – дивувався Синютка.

Президентська партія «Слуга народу» взялася активно критикувати опонентів-панікерів. Однак перебіг подій підтвердив стару істину про скалку в чужім оці. Приклад – народний депутат Олександр Дубінський.

«Слуга народу» Дубінський збиткувався із мешканців Заходу: «Ніщо не підкреслює єдність країни ліпше, ніж траншеї перекопаних доріг у західній Україні, де «чекають» земляків, котрі прибувають із Китаю, на карантин». У той же час, Дубінський хизувався у Facebook тим, що він домагався від МОЗу, аби прибульців із Вуханю не селили на Київщині.

РНБО. Біологічна зброя і кір

На першому етапі боротьби з коронавірусом в Україні велику роль грав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. «Зоряний час» Данілова вже минув: секретаря Радбезу відсторонили від справ, пов’язаних із пандемією COVID-2019, довіривши процес Міністерству охорони здоров’я Іллі Ємця й Міністерству внутрішніх справ Арсена Авакова. На початку ж Данілов був дуже активним, мандрував телеефірами і висловив кілька пам’ятних «ковідизмів».

4 березня секретар РНБО у інтерв’ю «Українському радіо» авторитетно заявив, що SARS-CoV-2 пішов із біологічних лабораторій Китаю. «Місце, з якого це все пішло, – це місто Вухань, де є, скажімо так, одна з закритих лабораторій BSL-4. І ми вважаємо, що саме з цієї лабораторії стався цей витік. І не треба на тварин… що це тварини, змії і тощо. Там є потужна лабораторія, яка була запущена у 2015 році. Ми вважаємо, що саме звідти стався цей витік», – заявив Данілов.

Заява секретаря РНБО могла обернутися дипломатичним скандалом. Офіційний Київ міг опинитися в ідіотському становищі нині, коли українська влада намагається випросити в КНР медичні засоби й консультаційну підтримку.

Нещодавно науковці розвіяли міф, котрий ретранслював Олексій Данілов: у журналі Nature вийшла публікація, в котрій автори обґрунтовують, що SARS-CoV-2 є результатом природного відбору, і не є продуктом генної інженерії.

Втім, вуханські вірусологи – не єдина бздура, з котрою секретар РНБО вийшов на радіо. У тому ж інтерв’ю секретар РНБО заявив, що зарадити хубейській пневмонії може щеплення проти кору. «Люди, які отримали прививку на кір, майже не хворіють», – заявив Данілов.

Міністерство охорони здоров’я України мусило згодом цю тезу спростувати.

Окрім того, Z спіймав Раду національної безпеки та оборони на поширенні фейку про смертоносність Covid-2019.

Наприкінці лютого РНБО із великою саморекламою поширила хибну інформацію про віковий розподіл ймовірності захворювання на коронавірус, переплутавши цей показник із показником ймовірністі смерті від коронавірусу серед уражених. Виходило, що в Україні вірогідність смерті є вищою, аніж в тодішньому епіцентрі пандемії – провінції Хубей.

Фахівці Радбезу, котрі, як запевняла нас прес-служба відомства, «цілодобово» пильнували за поширенням епідемії, спотворили розподіл ризиків, змодельований науковцями КНР, для людей, котрі потерпають від діабету та серцево-судинних захворювань.

Олексій Данілов більше не виступає в ролі спікера влади на тему коронавірусу.

Утім, цього тижня інтернет-видання Obozrevatel опублікувало копії документів, котрі свідчать, що Данілов – таки не найбільш безнадійна людина в українській владі: виявилося, секретар РНБО вимагав від Кабінету Міністрів Олексія Гончарука ургентних заходів іще на ранньому етапі пандемії.

Гончарук. Все не так серйозно

Українська журналістка Ольга Решетилова 25 січня написала в інтернет-мессенджері повідомлення до свого знайомого, тодішнього прем’єр-міністра України Олексія Гончарука: урядові варто максимально швидко подбати про евакуацію українців із Китаю, припинити авіаційне сполучення із КНР, а всіх прибульців узяти на карантин, бо «боротьбу з епідемією ми не потягнемо».

Гончарук відписав журналістці: «Привіт! За нашими оцінками, все далеко не так серйозно».

Олексій Гончарук – зручна мішень для звинувачень у зриві підготовки до зустрічі з пандемією. Нині, коли на Гончарука посипався компромат, а Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила щодо екс-прем’єра кримінальне провадження, він виправдовується: насправді уряд вживав усіх належних заходів для підготовки до екстремальної ситуації – принаймні, в тій мірі, наскільки йому відчувалася загроза.

Як випливає із листів секретаря РНБО Олексія Данілова, оприлюднених у пресі, наприкінці січня Радбез просив Гончарука: Кабінетові Міністрів слід заборонити експорт масок, рукавиць і засобів захисту, аби країна не втрапила у дефіцит. Українські ж підприємці продовжували вивозити маски до інших країн аж до самого березня.

Одначе Гончарук на засіданні уряду 24 лютого заспокоював: «Жодного дефіциту ми не відчуваємо. Тому будь-який ажіотаж безпідставний. Україна готова локалізувати будь-яку небезпеку і запобігти поширенню інфекції».

Поза тим, Олексій Гончарук сьогодні визнає: офіційний Київ узимку спирався на ту стратегію, котра передбачала незначне поширення коронавірусу. «Станом на початок лютого розглядались три сценарії розвитку ситуації – сценарій без заражень в Україні, сценарій з невеликою кількістю заражень та пандемія. Тож дії уряду мали бути відповідними до ситуації. На той момент жодного випадку зараження в країні не було», – виправдовується Гончарук.

Зеленський. 36,6!

Роль головного «тримача контролю» виконує Президент України Володимир Зеленський.

Понад півтора місяці тому, 31 січня, Зеленський запевнив, що «ситуація з розповсюдженням вірусу цілком контрольована і постійно перебуває в полі його уваги».

Станом на кінець березня Президент уже мусив би визнати: контроль був кепським. Тому що тепер Зеленському доводиться випрошувати товари конечної необхідності – маски, речовину для дезінфекції – аж у Китаю. І подавати як своє високе досягнення домовленість про транспортування із КНР 10 кубічних метрів дезінфекційної рідини.

Зеленський у своєму недавньому зверненні заявив, що Китай продасть Україні 10 мільйонів тестів для виявлення коронавірусу. Анонсована Президентом цифра виявилася таким самим перебільшенням, як його заяви про давню готовність до зустрічі з коронавірусом: такої кількості тестів не посідала ще жодна країна.

Нинішній наш Президент – чоловік імпульсивний. Він із великим завзяттям брався рятувати вуханського песика, їздив на зустрічі до новосанжарських бранців, рішуче перекривав кордон для транспорту, а потім відчайдушно боровся за повернення земляків з-за кордону…

Поза тим, Президент таки мусить залишатися оптимістом. У ще одному своєму недавньому зверненні Зеленський заявив, що «ми з вами пережили багато чого», і «нас з вами не здолали пташиний, свинячий та іспанський грип». Ото б краще в Вікіпедію не зазирати й не дивитися, скільки жертв викосила «іспанка»…

Ємець. Пенсіонери вмруть

Чи є план дій у міністра охорони здоров’я Іллі Ємця? Очільник МОЗу, відколи його обдарували портфелем, тягне лише одну лінію – накладення максимальних обмежень на соціальне життя українців.

Ємець – найбільший однодумець Арсена Авакова в уряді, бо підтримує щонайсильніші розширення карантинних заборон. «Це треба було робити з самого початку. Якби це вдалося, то такого поширення, яке зараз геометрично розвивається, не було б», – вважає Ємець. Чи існує в нас «план Б», сказано не було.

Ілля Ємець – чиновник таки специфічний. Посадовець, котрий мусив би діяти і словами якнайсильніше заспокоювати українців, перелякав пенсіонерів до гикавки. На засіданні парламентського комітету він заявив дослівно таке: «Між іншим, цей вірус дітей не дивує, а зараз помруть всі пенсіонери».

Конспірологія

Народна депутатка «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк заявляла, що коронавірус – то є «маркетинговий хід». На її думку, застереження українців щодо того, що SARS-CoV-2 є виплодом лабораторій біологічної зброї, є обґрунтованим.

«Я є прихильницею різних теорій. Не те що б прихильницею… Просто я завжди шукаю, як колишній журналіст-розслідувач. Я, передусім, подумала, що це все-таки, щоб приглушити роздутий ринок Китаю», – сказала депутатка.

Рецепти

Народний депутат «Слуги народу» Єлизавета Богуцька повірила в популярний у соцмережах фейк про те, вірус SARS-CoV-2 можна вивести з тіла високими температурами лазні. «Якщо високі температури вбивають Корону, то народу необхідні регулярна лазня, алкоголь і секс», – запропонувала пані депутат.

Секретар РНБО Олексій Данілов вкінці лютого порекомендував телеглядачам: «Я вам можу сказати: найкращі ліки від коронавірусу – цибуля, сало і часник».

Так, то був жарт. Проблема в тому, що дуже мало не жартів.