ВР призначила двох віцепрем'єрів і двох міністрів.

Верховна Рада на своєму засіданні у п'ятницю призначила чотирьох міністрів. Двоє з них матимуть статус віцепрем'єра.
Народні депутати проголосували за призеначення Ірини Верещук на посаду віцепрем'єра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України. "За" – 260 голосів.
Юлія Свириденко отримала портфель першого віце-прем'єр-міністра – міністра економіки. "За" – 256 голосів.
Павло Рябікін очолив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. "За" – 237 голосів.
Окрім того, вранці Верховна Рада призначила Олексія Резнікова міністром оборони.
Нагадаємо, у четвер парламент проголосував за звільнення першого віцепрем'єра – міністра економіки Олексія Любченка, віцепрем'єра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, віцепрем'єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, міністра оборони Андрія Тарана, міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського.
04.11.2021