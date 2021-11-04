ВР призначила двох віцепрем'єрів і двох міністрів.

 

Верховна Рада на своєму засіданні у п'ятницю призначила чотирьох міністрів. Двоє з них матимуть статус віцепрем'єра.

 

 

Народні депутати проголосували за призеначення Ірини Верещук на посаду віцепрем'єра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України. "За" – 260 голосів.

 

Юлія Свириденко отримала портфель першого віце-прем'єр-міністра – міністра економіки. "За" – 256 голосів.

 

Павло Рябікін очолив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. "За" – 237 голосів.

 

Окрім того, вранці Верховна Рада призначила Олексія Резнікова міністром оборони.

 

Нагадаємо, у четвер парламент проголосував за звільнення першого віцепрем'єра – міністра економіки Олексія Любченка, віцепрем'єра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, віцепрем'єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, міністра оборони Андрія Тарана, міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського.

 

04.11.2021

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