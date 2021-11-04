ВР призначила двох віцепрем'єрів і двох міністрів.

Дитячі ігри в дорослих

Олег Яськів

Глядач може сприймати цей фільм на різних рівнях інтелектуальної ієрархії: або як просту інсценізацію дитячих ігор, або як ігрову модель для психологічних експериментів, або як алегорію духовного стану сучасного світу. Причому ніхто не програє, тому що на кожному з цих рівнів гарантована найвища якість кіно.