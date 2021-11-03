Верховна Рада звільнила п'ятьох міністрів.

 

Верховна Рада на пленарному засіданні 3 листопада звільнила п’ятьох міністрів уряду Дениса Шмигаля.

 

 

Зокрема, депутати підтримали звільнення першого віцепрем'єра – міністра економіки Олексія Любченка – 320 голосів; віцепрем'єра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова – 329 голосів; віцепрем'єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського – 342 голоси; міністра оборони Андрія Тарана – 341 голос; міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського – 332 голоси.

 

Натомість прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс подання до Верховної Ради про призначення Юлії Свириденко на посаду першого віце-прем'єр-міністра України – міністра економіки України; Ірини Верещук – на посаду віце-прем'єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України; Павла Рябікіна – на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

 

Президент України Володимир Зеленський уніс до парламенту подання про призначення Олексія Резнікова міністром оборони України.

 

03.11.2021

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