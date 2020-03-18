Голова МОЗ: Влада буде жорсткою, "навіть якщо це комусь не подобається".

Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець закликав українців не сприймати карантин як відпустку та дотримуватися всіх передбачених карантином обмежень.

Про це Ємець сказав у зверненні до українців, поширеному у середу ввечері.

"Обмежено режим роботи транспорту, закриті кафе, бари, ресторани. На жаль, багато хто сприймає ці заходи легковажно та нехтує встановленими протиепідемічними правилами та способами індивідуального захисту. Я ще раз наголошую, ситуація вкрай серйозна. Не ставте під загрозу своє здоров'я і здоров'я ваших близьких", – сказав міністр.

Ілля Ємець нагадав, що "карантин – це не канікули або відпустка". "Якщо ви не пішли на роботу, це не означає, що треба ходити в гості до друзів. Ми наполягаємо, щоб ви залишалися вдома. Самоізоляція - це нова життєва філософія всіх свідомих людей у всьому світі. Не будьте байдужими до друзів і знайомих. Усіма способами пропагуйте домашній режим", – сказав він.

Ємець наголосив, що в разі потреби "влада впроваджуватиме ще більш жорсткий режим, навіть якщо це комусь не подобається". Міністр додав, що "під загрозою невидимого ворога всі державні органи синхронізовано працюють у посиленому режимі".