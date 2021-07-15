На Івано-Франківщині представили нового очільника поліції.

 

Сьогодні, 15 липня, в Івано-Франківську представили нового очільника Головного управління Національної поліції Івано-Франківщини.

 

 

Ним став полковник поліції Сергій Вікторович Безпалько, який з березня 2020 року він працював заступником начальника Головного управління Національної поліції в Полтавській області.


«Сергій Безпалько замінив на цій посаді Володимира Голубоша. Він багато зробив, і поліція йому вдячна за все. Але заміна керівника поліції – це нормальний політичний процес. Рухаємось вперед і працюємо», – повідомив заступник голови Національної поліції України Олексій Руденко.

 

Сам Сергій Безпалько подякував за надану честь і пообіцяв служити Прикарпаттю та захищати його жителів.

 

«Я розумію, які обов’язки на мене покладено. У першу чергу, хочу зберегти ті напрацювання, які уже є, а також примножити нові. Основні завдання керівництвом Національної поліції України озвучені і поліцейські Івано-Франківщини готові до їх виконання. Я впевнений, що ми впораємося з поставленими завданнями. Це і дотримання правопорядку, і вчасне реагування на всі виклики. Я завжди відкритий до спілкування і розраховую на співпрацю з представниками влади, ЗМІ та громадськості», – сказав новий голова поліції Прикарпаття.

 

 

Зазначимо, у 1999-му Сергій Безпалько закінчив Донецький інститут внутрішніх справ. Свою службу почав із посади оперуповноваженого відділу державної служби боротьби з економічною злочинністю у Києві. Чотири роки працював на посаді провідного наукового співробітника Державного науково-дослідного інституту МВС України. З березня 2020 року він працював заступником начальника Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

 

Нагадаємо, із червня 2018 року до 31 березня 2021 року прикарпатську поліцію очолював Володимир Голубош, його перевели до центрального апарату Нацполіції.

15.07.2021

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