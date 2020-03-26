Ємець визнав неготовність побороти коронавірус.

Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець заявив про те, що Україна проґавила етап, на котрому могла забезпечити локалізоване проходження пандемії коронавірусу. Ємець вважає, що українській медицині не під силу забезпечити лікування пацієнтів при спалаху захворювання.

Про це Ємець заявив у своєму зверненні у середу ввечері.

"З досвіду китайських лікарів можна виділити три основні стовпи подолання інфекції та її наслідків. Перший – це профілактика, тобто не впустити вірус у країну. Європа і Україна не змогли цього зробити.

Другий – це локалізація катастрофи. Це вдалося зробити Китаю. Зараз ми ще спроможні жорсткими заходами локалізувати поширення інфекції, чого не вдається в Європі. Третій стовп боротьби – це госпітальний, або етап лікування. На жаль, ми мусимо констатувати: медична система України до нього не готова", – сказав міністр.

Ілля Ємець вважає, що "спеціалісти контролю за епідемією разом з представниками поліції, прикордонниками, мобільними бригадами швидкої допомоги та іншими службами ще можуть зупинити тотальне поширення інфекції".

Ємець вважає, що справу врятувало би посилення його повноважень. "Я наполягаю на створенні в Міністерстві охорони здоров'я України єдиного оперативного штабу протидії коронавірусу, в поєднанні з іншими службами. Ми ще можемо знизити кількість жертв. Якщо будемо діяти рішуче", – сказав він.

"З усією відповідальністю заявляю: якщо нам і далі будуть заважати працювати, кількість жертв може бути катастрофічною", – додав міністр.

Ємець також констатував, що "терапевтичні методи вже не врятують ситуації". "Вже неможливо рятувати життя лише масками та дезінфекторами. Треба діяти рішуче – хірургічними методами, як команда в операційній. Інакше життя не будуть врятовані", – пригрозив він.