Зеленський змінив голову Івано-Франківської ОДА.

 

Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду голови Івано-Франківської облдержадміністрації Світлану Онищук. Попередник Андрій Бойчук звільнився за власним бажанням. Укази про кадрові ротації Президент підписав напередодні, 8 липня.

 

 

Президент Володимир Зеленський у четвер, 8 липня, вручив Світлані Онищук службове посвідчення та побажав удачі на посаді. Серед пріоритетів глава держави назвав розвиток інфраструктури та туристичного потенціалу регіону, а також залучення інвестицій.

 

Світлана Онищук має дві вищі освіти – економічну та юридичну. Вона є доктором наук з державного управління. Трудову діяльність Світлана Онищук почала у 2002 році як юридичний консультант приватної агрофірми. Проходила службу в органах внутрішніх справ у Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ.

 

З 2012 року працювала на різних посадах у Національному агентстві України з питань державної служби та його регіональних підрозділах. З вересня 2019-го – заступниця голови Івано-Франківської ОДА.

 

 

Андрій Бойчук був призначений на посаду голови Івано-Франківської ОДА 26 грудня 2020 року. До цього він працював у структурах з обслуговування магістральних газопроводів. З 2010 року обіймав різні посади в компанії «Укртрансгаз». У 2014–2015 роках був директором департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Також був радником і помічником колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

 

Фото president.gov.ua, galka.if.ua, slovoidilo.ua

09.07.2021

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