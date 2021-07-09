Зеленський змінив голову Івано-Франківської ОДА.

Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду голови Івано-Франківської облдержадміністрації Світлану Онищук. Попередник Андрій Бойчук звільнився за власним бажанням. Укази про кадрові ротації Президент підписав напередодні, 8 липня.

Президент Володимир Зеленський у четвер, 8 липня, вручив Світлані Онищук службове посвідчення та побажав удачі на посаді. Серед пріоритетів глава держави назвав розвиток інфраструктури та туристичного потенціалу регіону, а також залучення інвестицій.

Світлана Онищук має дві вищі освіти – економічну та юридичну. Вона є доктором наук з державного управління. Трудову діяльність Світлана Онищук почала у 2002 році як юридичний консультант приватної агрофірми. Проходила службу в органах внутрішніх справ у Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ.

З 2012 року працювала на різних посадах у Національному агентстві України з питань державної служби та його регіональних підрозділах. З вересня 2019-го – заступниця голови Івано-Франківської ОДА.

Андрій Бойчук був призначений на посаду голови Івано-Франківської ОДА 26 грудня 2020 року. До цього він працював у структурах з обслуговування магістральних газопроводів. З 2010 року обіймав різні посади в компанії «Укртрансгаз». У 2014–2015 роках був директором департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Також був радником і помічником колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Фото president.gov.ua, galka.if.ua, slovoidilo.ua