Львівську обласну лікарню реформують на університетську клініку.

 

Сьогодні, 13 травня, уряд підтримав пропозицію Міністерства охорони здоров'я та Львівської обласної ради щодо передачі Львівської обласної клінічної лікарні в державну власність. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

 

«Погоджено пропозицію Міністерства охорони здоровʼя та Львівської обласної ради щодо передачі цілісного майнового комплексу комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна лікарня» в державну власність із віднесенням його до сфери управління Міністерства охорони здоровʼя», – написав Тарас Мельничук.

 

Депутати Львівської облради на початку серпня 2024 року проголосували за безоплатну передачу в державну власність до сфери управління Міністерства охорони здоров’я цілісного майнового комплексу комунального некомерційного підприємства Львівської облради «Львівська обласна клінічна лікарня», розташованого на трьох земельних ділянках площею понад 8 га, з метою подальшого приєднання до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького для створення на його базі університетської лікарні. Тоді переконувати депутатів підтримати передачу ЛОКЛ у державну власність для створення університетської клініки приїжджав особисто міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

 

«Наша мета – зебезпечити максимальну інтеграцію науково-педагогічної та лікувально-консультативної діяльності. На наш погляд, це сприятиме покращенню якості і конкурентноспроможності медичної освіти, а також покращить рівень надання медичної допомоги та медичного обслуговування мешканців Львівської області. Від цього виграє і громада, і університет», – запевнив міністр.

 

Також Віктор Ляшко пообіцяв, що реформована ЛОКЛ буде пріоритетною у забезпеченні обладнанням та фінансуванн. В лікарні, за словами міністра, будуть поліпшуватися умови праці та зростуть зарплати лікарів.

 

Зазначимо, близько 15 років Львівською обласною лікарнею керує Михайло Гичка, який також є депутатом Львівської облради від «Європейської солідарності».


 

13.05.2025

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