Розбиту плиту з могили воїнів УПА привезли у Варшаву.

 

 

Польська активістка Анна Домбровська, заангажована у співпрацю зі спільнотою українців у Польщі, сьогодні влаштувала промовистий перформанс у Варшаві перед будівлею міністерства культури і національної спадщини (саме воно в Польщі є відповідальним за могили і поховання) під назвою «Публічне видовище».

 

На білому полотні з обрисованим контуром могили та двічі розбитої надмогильної плити з Монастиря вона розклала фрагменти артефактів, привезених з цього місця: кавалки надмогильної плити з фрагментами прізвищ полеглих, суху гілку, зірвану з куща біля монастирецької могили, зірваний і втоптаний в землю варварами вишитий рушник. Багато перехожих зупинялися, приглядалися і розпитували подробиці.

 

 

Витягнути з ями в землі розбиту надмогильну плиту й виставити її на публічний огляд – це виставити на загальний огляд доказ спірні польсько-українські справи, постійно ігноровані і зневажені. Ті, які відштовхують у небуття. Це нагадування про пам'ять і шанс знову бути видимими в просторі, який цьому служить. Це ставить важке запитання: "І що тепер"? – пояснює задум ініціаторка перформансу.

 

"«Публічне видовище» — це символічне відтворення в публічному просторі пам'ятника з Монастиря. Це біле полотно, на якому складено артефакти, що визначають (відтворюють) простір (вигляд) знищеної дошки. Це витягання на денне світло соромливих актів історії і виклик невідбулих розмов. Розбита плита з Монастиря набуває нині рангу символу – бо в ній поміщені всі інші сплюндровані могили. Не тільки українські. Назва перформансу є відсиланням до думки Жака Рансьєра, який стверджує, що завдання мистецтва – показати речі невидимі", - пояснила у коментарі Z відома польська журналістка Іза Хруслінська.

 

Цей перформанс став ще одним із виявів небайдужості у відповідь на факт нищення українських могил на території Польщі. Анна Домбровська є авторкою важливих у цьому контексті перформансів у Польщі (як, наприклад, 2018 р. зшивання на вулиці Перемишля  української вишиваної червоно-чорної сорочки) та важливих і зворушливих текстів (переклади яких публікувалися на "Zbruc").

 

 

Нагадаємо, нещодавно було вкотре сплюндровано могилу воїнів УПА в Монастирі (Підкарпатське воєводство). Протест проти такого варварства заявили, зокрема, й громадяни цієї країни, які стали на захист базових людських цінностей. Як уже писав Z, у неділю, 2 лютого, група небайдужих побувала в Монастирі.

 

04.02.2020

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