Померла зв'язкова УПА Параска Гальчук.

У віці 94 роки померла зв'язкова Української повстанської армії (УПА) Параска Гальчук. Про це повідомили у Печеніжинській територіальній громаді. Вона була однією з того покоління нескорених, завдяки яким Україна стала незалежною і має нині тих, хто захищає цю незалежність.

Параска Кирилівна народилася у селі Кіданч 2 листопада 1928 року. Виховувалася у свідомій, працьовитій українській родині. Закінчила сім класів сільської школи, а згодом продовжила навчання у Коломийській гімназії, та через сімейні труднощі змушена була допомагати по господарству. Її чекало прекрасне майбутнє, адже навчання давалося їй дуже легко. Але війна змінила усі плани. Два старші брати вступили до ОУН, за що німці їх розстріляли, молодший брат Михайло, якому було тільки 18, воював у сотні “Спартана”, був чотовим з позивним “Лєнта”. Параска стала зв’язковою.

Вона збирала одяг, харчі, передавала цінні відомості для вояків УПА, переводила повстанців до станичної. 20 листопада 1951 року Параску арештували. Військовим трибуналом вона була засуджена до 10 років концтаборів у Кіровській області.

5 травня 1955 року звільнена по амністії, реабілітована 1992 року.

Все життя працювала в колгоспі.

Виховала трьох дітей, тішилася онуками та правнуками. Часто розповідала своїм рідним про нелегку долю повстанців. Переймалася долею України до останнього дня свого життя.