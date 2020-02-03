Акція вшанування українських могил у Польщі.

 

Вчора, 2 лютого, на могилах воїнів УПА у Монастирі та Верхраті (колись етнічні українські села Любачівщини, нині територія Республіки Польща) відбулася акція вшанування пам'яті як протест проти вандалізму та байдужості щодо цього вандалізму з боку держави.

 

«Ушануймо українські могили і цвинтарі, поставмо нові хрести замість сплюндрованих, відновімо розбиті таблиці з прізвищами тих, які загинули понад 70 років тому! Робімо це і з думкою про нас, що нині живемо, і для майбутніх поколінь! Хай наші дії будуть – як і слова апелю 2016 року і нашого сьогоднішнього заклику – виразом усвідомлення спільності культури та історії, а також і усвідомлення спільної загрози з боку агресивного націоналізму, якому ми рішуче протистоїмо», – цими словами Іза Хруслінська відповіла на питання "чому ви знову в Монастирі і Верхраті?".

 

 

Нагадаємо, у січні цього року виявили черговий акт вандалізму щодо могил воїнів УПА на горі Монастир (загинули в бою з НКВС у березні 1945 року): невідомі знищили меморіальну таблицю, зірвали та вкинули у яму вишивані рушники, якими минулорічної осені польські активісти обв’язали навколишні дерева. Таке сталося тут уже не вперше – надмогильний пам’ятник, таблицю із прізвищами похованих та навіть хрест вандали розбили у липні 2015-го, а потім у жовтні 2016 року.

 

«Польська держава досі публічно не засудила ні актів вандалізму, ні злочинців, що його здійснили. Ми не хочемо, щоб історія повторилася, ми хочемо будувати сьогодення і майбутнє на спільних цінностях, які завжди були нам близькі", – заявили активісти, що вшановували пам’ять загиблих у Монастирі та Верхаті 3 листопада минулого року. Тоді на могилах встановили хрест, римо-католицький та греко-католицький священники відслужили панахиду, а на деревах пов’язали вишивані рушники.

 

 

Вчора, як і в листопаді, у Монастирі серед присутніх на акції вшанування пам’яті були Данута Куронь, Данута Пшивара, Іза Хруслінська, Аннa Домбровська, Пьотр Вуйцік, Бартош Пєхович, Петро Тима і група представників української громади з Перемишля. Могили знову прибрали та встановили нову надмогильну  таблицю з написом: "Громадяни Польщі української національності полягли в бою з НКВС 2/3 березня 1945 року. Вічна їм пам'ять!”

 

«Ми пов'язали на хресті новий рушник – на знак того, що варвари не будуть за нас вирішувати, чи має право вишитий рушник як символ української ідентичності освячувати пам'ять загиблих українців на території Польщі», – каже Іза Хруслінська.

 

Пронизливу промову виголовив на могилі у Монастирі голова ОУП Петро Тима. Він відзначив глибоку символічність усього того, що відбувається з українськими похованнями у Польщі. 

 

"Каміння значать менше або нічого не значать. Монастир ніби існує – в уламках пам'яті, в новинах, на сторінках урядових документів, на листках історичних публікацій. Уламки губляться, пропадають – десь на Мазурах, Помор'ї, у просторах України, у містах Канади. Поодиноке, неоднорідне, з крихтами пам'яті і значень. Незабаром цілковито згинуть. Залишиться тільки ліс, згадки на сторінках книжок, шпальтах газет. Короткі, сухі, позбавлені людей та емоції життя", – сказав він.

 

 

03.02.2020

До теми

Спалах коронавірусу: що далі?
Чого потрібно чекати згідно з найоптимістичнішими і найпесимістичнішими сценаріями після того, як ВООЗ оголосила глобальну надзвичайну ситуацію?
02.02.20 | | Наука
Загублений та знайдений знову
Богдан Пастух
Тут, наче на долоні, людина війни зі всіма її страхами, сподіваннями та зухвальством, яка розуміє смертний фінал. І від цього усвідомлення тексти заряджені сильною екзистенційною напругою, що дало підстави порівняти «Спомини фронтовика» із твором «У сталевих грозах» Ернста Юнґера.
01.02.20 | | Штука
Діти, яких частіше хвалять, працюють зосередженіше
Команда вчених зайшла до понад 70 класних кімнат. І помітила: там, де вчителі багато хвалять, учні працюють зосередженіше.
01.02.20 | | Наука
Krasna Malanca: будем співати по-нашому
Олена МАКОВЕЙЧУК
На Маланку всі свої. На Маланку все можна. На Маланку кожен, з ким познайомишся, розпитає тебе, хто ти й що ти, а потім запросить до себе.
01.02.20 | | Галичина
Хвороба Паркінсона: хворий з народження?
Нещодавній експеримент засвідчує: пацієнти з ранньою формою хвороби народжуються з вадами нейронів.
31.01.20 | | Наука
Трампова «оборудка століття»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
«Оборудкою століття» назвав Дональд Трамп ним же запропонований план мирного врегулювання на Близькому Сході. Чи дійсно він такий знаменний? Яка роль у його реалізації належить іншим державам, зокрема Росії?
31.01.20 | | У світі
Досвід колективної летаргії
Олексій Паляничка
Минуле може змінити тільки забуття або покаяння. Забуття призводить до рециклу подій, а покаяння дає можливість звільнитися із кола поневірянь. Нині знову спостерігаємо прагнення суспільства впасти в летаргію. І сучасний театр виступає каталізатором, котрий робить спроби протистояти стагнації.
31.01.20 | | Штука
Театральний компроміс
Микола Береза
У цьому театрі немає гри. Ролі акторів, режисерів й авторів змінюються. Театральне мистецтво шукає нові форми існування. Що спільного в театру, до якого ми звикли, із тим, який називають «постдраматичним»?
30.01.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.