У Польщі знову знищили меморіальну таблицю на могилі воїнів УПА.

На горі Монастир біля Верхрати невідомі знищили таблицю з могили воїнів УПА. Меморіальна дошка була присвячена членам УПА – мешканцям довколишніх сіл, які загинули в бою з НКВС 2-3 березня 1945 року. Також зірвано вишивані рушники з дерев, які восени в рамках вшанування померлих повісили польські активісти. Про це повідомляє видання «Наше слово». Об’єднання українців у Польщі виступило з офіційною заявою, в якій засудило цей акт вандалізму.





Рештки таблиці й вишивані рушники вандали викинули в яму неподалік. Фото надане ОУП для nasze-slowo.pl

Факт знищення таблиці виявила людина, яка була на горі під час різдвяних свят, і надіслала фото до офісу ОУП у Варшаві. Невідомі зняли таблицю та вкинули в яму. Те саме вони зробили з вишиваними рушниками, які 3 листопада на деревах навколо могили повісили польські активісти та представники інтелігенції. Тоді в рамках акції на цвинтарях на Монастирі та Верхраті близько двадцяти учасників, серед яких були представники інтелігенції Данута Куронь, Ізабела Хруслінська, Рафал Сушек, звернулися із закликом проти знищення українських місць пам’яті та проти агресії щодо українців. На події також були присутні українці з Польщі й України, вихідці з Любачівщини і Надсяння.

Фото Касі Комар-Мацинської / nasze-slowo.pl

Увічнення на Монастирі було встановлено законно, після діалогу Ради охорони пам’яті боротьби і мучеництва (РОПБіМ) з представниками ОУП та Всесвітнього об’єднання солдатів Армії крайової. На могилі напис: «Загинули в боротьбі за Україну», – його затвердив покійний секретар Ради охорони пам’яті боротьби і мучеництва Анджей Пшевознік. На пам’ятнику були тільки імена, прізвища й дати народження похоронених, без жодних військових звань і символіки.

Могила в листопаді 2019 року. Фото Касі Комар-Мацинської / nasze-slowo.pl

Об’єднання українців у Польщі засудило черговий акт вандалізму та знищення пам’ятного місця.

«На нашу думку, доля вшанування пам’яток на Монастирі й в інших місцях є прикладом відсутності доброї волі та механізмів реакції установ Республіки Польща на провокаційне знищення українських могил і пам’яток у Польщі. Цей тип провокацій відбувається з 2014 року; їхня мета – погіршити відносини між Польщею та Україною. Їхній характер, кількість та спосіб здійснення чітко свідчать про те, що вони є частиною гібридної війни», – наголошено в заяві ОУП.

«…ми закликаємо Міністерство культури та національної спадщини та Інститут національної пам’яті рішуче відреагувати на чергову провокацію та розробити модель регулювання питання українських могил та пам’яток, пов’язаних з історією громадян Польщі української національності, розташованих у Польщі.

Ми також закликаємо Міністерство внутрішніх справ та Адміністрацію, відповідальну за державну політику щодо національних та етнічних меншин, створити команду, яка займатиметься всіма питаннями, пов'язаними як із провокаційними діями, так і з вандалізмом, і врегулювати всі питання функціонування українських могил і пам’яток у Польщі», – додали представники Об’єднання.