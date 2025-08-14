«Генерал Кук. Біографія покоління УПА»: виходить книга, над якою Володир В'ятрович працював 20 років.

Видавництво Vivat оголосило старт передпродажу нової книжки історика та автора нонфікшн-бестселерів Володимира В’ятровича – «Генерал Кук. Біографія покоління УПА». Це масштабна праця про життя останнього командира Української повстанської армії Василя Кука (1913–2007 рр.) – людини, яка пройшла крізь ключові події української історії минулого століття.

“В історії націоналіста Василя Кука, яку описав Володимир В'ятрович, цікаво все – і його підпільна боротьба проти поляків, і керівництво підпіллям ОУН на півдні та сході України, стосунки з Лебедем і Шухевичем, і те, як він був головним командиром УПА, і те, як він вижив у лабетах КҐБ і якою ціною. Книга дає гарну інтелектуальну поживу спраглим до історії і, що важливо, не зловживає «бронзою» для портретів головного героя, його товаришів і чорною фарбою для недругів”, — вважає історик Вахтанг Кіпіані.

Життя Василя Кука – це шлях від юнацьких років у «Пласті» та ОУН, боротьби з польською владою і нацистським режимом до спротиву радянській окупації та розпаду СРСР. Це не лише особиста історія, а й біографія цілого покоління українців, які виборювали незалежність.

“Генерал Кук – одна з найбільш відомих і водночас загадкових фігур українського ХХ століття. Володимир В’ятрович майстерно поєднує архіви ворогів і спогади прихильників, щоб розповісти історію однієї людини та кількох епох, поєднаних ідеєю боротьби за українську незалежність”, – Сергій Плохій.

Володимир В’ятрович створив найповніше на сьогодні дослідження про Василя Кука, використавши унікальну джерельну базу: мемуари учасників визвольного руху, документи ОУН та УПА, раніше засекречені архіви КГБ (десятки томів справ), щоденники й листи Кука. Володимир В’ятрович особисто був знайомий із Василем Куком, провів із ним багато годин у розмовах. Цей безпосередній контакт дозволив авторові показати не лише історичну постать, а й живу людину з її переконаннями, сумнівами, почуттями – і зробити образ ближчим і зрозумілішим для читача.

“Чесний літопис окремої людини і максимально об’ємний портрет часу”, – відгукується про нову книгу В'ятровича Марія Матіос.

Володимир В'ятрович, Василь Кук, Ярина Ясиневич, Андрій Когут. 2004 рік.

Видання містить архівні світлини, фото з медіа та приватних колекцій, а також копії документів, що вперше публікуються.