Тиша над Тернополем

Василь МАХНО

Поруч серця маминого, поруч

рятувальники, пожежники – ліворуч

арматура, здиблений бетон.

Убієнних ряд у целофані.

Хтось застиг в непевному чеканні,

хтось тримає зимний телефон.

 

Так буття спілкується з війною,

з кожним днем військового покрою,

страхом смерті, відчаю й жалю

безпорадні і слова, і вірші:

тільки це гудіння дзвонів тиші

тільки це стриміння на краю.

 

Ця війна накрила нас, як води,

по уста, по шию; це як сходи

сходження на гору і з гори.

Тиша огортає, хто там кличе?

Хто над ким у розпачі кигиче

й зашкарубне в горі як горіх?

 

Місто, до якого я вже в гості,

серце мамине тепер уже непросто

поруч, – і війна не просто вже війна.

Ну, чому така дзвінка ця тиша?

Що на бірках медик вправно пише?

Імена, на бірках – імена.

 

Дві провісниці, що вилетять зі «Слова

о полку» і покружляють знову,

над землею чорною, як персть,

і над містом, над його димами,

пране жалем синє серце мами,

як прання в дворі; як кіт і пес,

 

урятовані пожежником; як люди,

для яких буття уже не буде,

всіх провісниці помітять, всім знайдуть

місце в голосі, в плачах, руладах смутку,

музику на білім парашутику,

тишу білу крижмом піднесуть.

 

Та гудить над містом смертний бубон,

і тарелі мідні, й мідні труби –

сходять в тишу сціплену, в’язку.

То чому так тисне вуха тиша

музики, яка нас всіх залишить

й не знайде собі, як сніг, ріку?

 

19.11.2025

