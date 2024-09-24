Польський президент розкритикував уряд за виставляння ультиматумів Україні.

За твердженням Дуди, блокування євроінтеграції України, яким погрожує польський уряд, «відповідає політиці Путіна».

 

 

Президент Республіки Польща Анджей Дуда, якого підтримує опозиційна права партія «Право і справедливість», різко розкритикував українську політику чинного польського уряду, де головну роль відіграє центристська Громадянська платформа на чолі з прем’єром Дональдом Туском. «Якщо хтось каже, що блокуватиме вступ України до Європейської Унії, то це відповідає політиці Владіміра Путіна», – заявив Дуда в інтерв’ю Polsat News.

 

Таким чином голова польської держави відреагував на заяву віцепрем’єра і міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша (Władysław Kosiniak-Kamysz), який заявив, що Україна не зможе вступити до Євроунії без вирішення питання Волині.

 

Анджей Дуда зазначив, що Путін напав на Україну, щоб зупинити її інтеграцію з ЄУ. «Ну, я не знаю, чи це намір нинішньої влади. Я хотів би знати, що саме мають на увазі міністри та прем’єр-міністри, коли роблять такі заяви», – запитав Анджей Дуда.

 

Він висловив упевненість, що «знайти з нами згоду з усіх складних питань, у тому числі й історичних, також є в інтересах України». «Пам’ятайте, що українці мають багато проблем зі своїм минулим часів Другої світової війни. Це складні питання, в тому числі й ті, які роками замовчували самі українці, їх необхідно враховувати», ­– додав він.

 

Анджей Дуда запевнив, що за час своєї президентської каденції «намагався діяти так, щоб не створювати точок напруги між Варшавою та Києвом». «Це було нелегко, тому що між нами є складні питання. Але я також обговорив про ці питання з Президентом Зеленським, і найкращим прикладом цього була присутність Президента (Володимира Зеленського, – ред.) в Луцьку, на річницю “волинської різанини”», – сказав польський президент.

24.09.2024

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