Роман Шухевич має бути в національному пантеоні – так вважає 87% українців.

70% українців вважають, що УПА заклала традицію спротиву агресору — такими є результати соціологічного дослідження про знання і сприйняття Української повстанської армії та її головного командувача Романа Шухевича, котре впродовж вересня-жовтня провів Центр досліджень визвольного руху за підтримки Українського культурного фонду. Результати дослідження презентували сьогодні, 27 жовтня, під час круглого столу, проведеного організаторами у Києві.

"Війна спровокувала запит на вивчення історії про боротьбу за незалежність. Зростає кількість обізнаних із постаттю Романа Шухевича та УПА, втім для формування стійких уявлень та опірності до совєтських та російських міфів потрібна ще тривала робота істориків та медіа", — вважає керівниця проєкту, авторка біографії Романа Шухевича Олеся Ісаюк, яка представила і своє дослідження "Справа Романа Шухевича: політична міфологія у дослідженнях науковців".

За результатами соціологічного дослідження, 90% українців переконані, що знання про Романа Шухевича спотворені радянською і російською пропагандою. На питання «Чи знаєте Ви, чули щось, читали або бачили про Романа Шухевича?» 52% респондентів відповіли ствердно, 44% — заперечно. А на питання «Чи знаєте Ви, чули щось, читали або бачили про Українську повстанську армію (УПА)?» 72% опитуваних відповіли ствердно, 23% — заперечно.

Показово, що 70% респондентів (із тих, хто знає про УПА) заявили, що Українська повстанська армія заклала традицію спротиву агресорові.

"Ми спостерігаємо серйозну переоцінку минулого. Історія УПА стає одним із ключових елементів нашої національної пам'яті. Як свідчить опитування, для понад 70% українців ця історія стала досвідом і заклала традицію спротиву агресору та захисту незалежності", — каже програмна директорка Центру досліджень визвольного руху Ярина Ясиневич.

Демонструє опитування і зміну ставлення українців до постаті Романа Шухевича й УПА після початку повномасштабної війни Росії проти України. З тих респондентів, хто обізнаний про їхню діяльність, до повномасштабного вторгнення 63% скоріше позитивно ставилися до постаті Романа Шухевича, після — 76%. Позитивні зміни фіксує й ідентичне опитування щодо УПА: до початку великої війни Росії проти України 58% опитуваних ставилися скоріше позитивно, після — 73%.

Окрім цього, 87% респондентів заявили, що Роман Шухевич має бути в Українському національному пантеоні. 67% виявили бажання, щоб у їхньому населеному пункті був музей, присвячений боротьбі УПА, а 92% вважають, що в майбутньому Національному музеї війни за незалежність має розповідатися про боротьбу УПА.

«Ми пройшли колосальний шлях у відновленні історичної правди щодо УПА. Другий крок – донесення цієї правди. Лише 26% респондентів вважають, що в школі вивченню УПА приділено достатньо уваги (43% вважають, що недостатньо). Лише 20% вважають достатнім рівень соціальної підтримки учасників OУН та УПА з боку держави (41% вважають його недостатнім). Ми не маємо обходити і трагічних, болісних сторінок. До прикладу, 86% мало або нічого не знають про польсько-український конфлікт під час Другої світової війни. Тобто попереду ще багато роботи», — заявив науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.

Всі результати опитування – на сайті Центру досліджень визвольного руху. Центр досліджень визвольного руху за підтримки Українського культурного фонду працює над проєктом «Досьє Шухевича: пропаганда, стереотипи, дезінформація», що руйнує міфи про генерала УПА. Зокрема, скоро можна буде побачити виставку, яку команда створить за результатами проєкту.