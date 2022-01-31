Польща зголосилася надати Україні озброєння для захисту від Росії.

Польща ухвалила рішення про передачу Україні оборонного озброєння.

Про це під час пресової конференції в понеділок у Варшаві повідомив голова Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох.

“Прийнято рішення про передачу українській стороні боєприпасів оборонного характеру для захисту, а не наступальних дій. Це рішення зараз реалізовує міністр національної оборони”, – повідомив Солох.

З його слів, це рішення прийнято у тісній співпраці між урядом та канцелярією президента Польщі.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи призначено це озброєння для протиповітряної оборони, він відповів “так”.

Водночас міністр додав, що деталі згодом оприлюднить міністерство національної оборони Польщі.

“Ми зробили пропозицію українській стороні і чекаємо на відповідь”, – констатував Солох.

Він повідомив, що Польща поставить Україні те озброєння, яке Київ обере із запропонованого польською стороною переліку.

“Ми готові це зробити у будь-який момент”, – сказав Павел Солох.

Він поінформував, що польська пропозиція на сьогодні включає можливість передачі “кількадесяти тисяч штук боєприпасів”.

Польський міністр додав, що Варшава також надасть Києву гуманітарну допомогу. Йдеться про засоби, необхідні для евакуації населення, охорони здоров’я.

Упродовж останніх кількох днів польські високопосадовці заявляли, що Варшава розглядає надання Україні військової допомоги. Утім, у Польщі зазначали, що ця інформація є непублічною.

У суботу, 29 січня, Резніков в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita заявив, що Україна не отримала від Польщі жодної військової допомоги.

Опитування SW Research, проведене на замовлення цього видання свідчить, що більшість поляків (54% при 15% проти) вважає, що Захід в умовах російської загрози має надавати Україні зброю. Частка тих, хто підтримує цю ідею, збільшується з віком респондентів (42% серед осіб до 24 років, 59% серед старших 50 років), вища вона і серед респондентів з вищою освітою – 58%.