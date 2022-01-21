Дуда і Зеленський дві доби мали переговори у Віслі. Подробиці не розголошуються.

Президент Польщі Анджей Дуда передав Президентові України, що українці можуть розраховувати на підтримку Польщі. Керівники держав провадили переговори у президентській резиденції у місті Вісла на півдні Польщі впродовж двох діб у різних форматах під час дводенного візиту Зеленського.

"Польща відкидає концепцію сфер впливу і підтримує повну євроатлантичну інтеграцію України. Дуже дякую за цей цінний візит і конструктивні консультації", – написав польський очільник у Twitter.

Детальні домовленості лідерів не оприлюднюються. Зокрема, Офіс Президента України за дві доби видав лише одну новину про переговори на своєму сайті; це було вчора – про початок зустрічі.

Канцелярія президента Польщі повідомила, що основною темою переговорів були пошуки підтримки України на тлі російських погроз.

Офіс Дуди раніше анонсував, що переговори мали тривати у четвер допізна, а в п'ятницю мали продовжитися.

"Ми прагнемо повної координації дій між нашими державами. Вважаємо, що Україна заслуговує на цілковиту підтримку союзників по НАТО”, – анонсував голова бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Якуб Кумох.

Відомо, що в четвер у керівників держави була неофіційна програма – Зеленський написав в Instagram, що вони мали прогулянку в горах, а потім повечеряли в неформальному одязі. подавали страви традиційної польської кухні.

Голова президентського Бюро міжнародної політики Якуб Кумох після переговорів заявив, що Польща хоче підтримувати особливі відносини з Україною, повідомляє "Польське радіо".

"Безпека України – це наша безпека", – наголосив він.

З його слів, Росія мусить усвідомити, що "будь-яка агресія стосовно України, як би ми її не назвали – малою чи великою, матиме для неї високу ціну". "Передусім, це буде ціна у вигляді санкцій, а по-друге – доведення до жертв також на їхньому боці. А російська громадська думка, яка, як добре відомо, є проти війни, не конче погоджуватиметься на такі жертви", – зазначив Якуб Кумох.

Президенти також обговорювали, яку допомогу Польща може надати Україні в нинішній кризі. "Немає такої країни, яка б у такому вимірі, як Польща, підтримувала Україну на дипломатичному рівні, але також на матеріальному рівні і багатьох-багатьох інших", – сказав Кумох.

Зі слів керівника президентського Бюро міжнародної політики, лідери Польщі та України поділяють критичну оцінку стосовно газопроводу Nord Stream 2. На їхню думку, Росія може використати цей маршрут з метою енергетичного шантажу проти України, Польщі та всієї Європи.

Анджей Дуда та Володимир Зеленський мали також обговорити двосторонні відносини, зокрема спір, який стосується перевезення вантажів між Польщею та Україною. Цим питанням найближчим часом займатимуться міністри обох країн.

Президент України подякував Анджею Дуді та всім полякам за послідовну підтримку в захисті територіальної цілісності та суверенітету України, а також її інтеграції з Європейським Союзом та НАТО.

"Така підтримка особливо важлива в ці важкі часи", – написав Президент України у Twitter.

"Я вдячний за те, що ми можемо працювати разом, щоб подолати виклики безпеки в регіоні", – додав він.