Дуда і Наусєда в Києві засудили імперські випади Росії і підтримали вступ України до ЄС.

Президенти України, Литви та Польщі Володимир Зеленський, Гітанас Наусєда та Анджей Дуда підписали спільну заяву, в котрій засудили агресію Росії проти українців і задекларували прихильність вступові України до ЄС.

Церемонія підписання відбулася в Маріїнському палаці перед початком пресконференції лідерів, повідомляє "Укрінформ".

"Ми, президенти України, Литовської Республіки і Республіки Польща – держав Люблінського трикутника – зустрівшись у Києві 23 лютого 2022 року, у найрішучіший спосіб засуджуємо рішення Російської Федерації визнати квазіутворення на тимчасово окупованих територіях України – так звані "Луганську народну республіку" та "Донецьку народну республіку". Цей неспровокований агресивний крок Росії є черговим грубим порушенням основоположних норм і принципів міжнародного права, серед іншого Статуту ООН, а також гарантій безпеки, наданих Україні Будапештським меморандумом 1994 року. Росія свідомо і в односторонньому порядку вийшла з "Мінських домовленостей" і відтак несе повну відповідальність за подальше погіршення безпекової ситуації на місцях", – йдеться у заяві.

Три країни підтверджують рішучу відданість суверенітету, незалежності й територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з її територіальними водами, а рішення Російської Федерації визнати так звані "ЛНР" і "ДНР", як зазначають лідери, не матиме правових наслідків.

Також країни закликають міжнародну спільноту вжити рішучих і далекосяжних кроків у відповідь на цей ще один акт агресії, здійснений Росією проти суверенітету й територіальної цілісності України. Така відповідь, як зазначається, має включати швидке запровадження потужного пакету санкцій проти Російської Федерації, включно із заходами, спрямованими на "Північний потік – 2".

Росію ж закликають до деескалації та відведення її збройних сил, розташованих на кордонах України і тимчасово окупованих територіях, а також утриматися від вжиття будь-яких подальших військових дій.

"Президенти Литовської Республіки й Республіки Польща стоять на боці України, повністю схвалюють і підтримують її зусилля з вирішення російсько-українського конфлікту дипломатичним і мирним способом. Україна заслуговує на нашу найпотужнішу підтримку своїх європейських і євроатлантичних прагнень, що відповідає волевиявленню та вибору українського народу", – йдеться у документі.

"Ми підкреслюємо, що, враховуючи прогрес в імплементації Угоди про асоціацію і внутрішніх реформ, а також нинішні безпекові виклики, Україна заслуговує на статус кандидата на членство в ЄС, і Литовська Республіка та Республіка Польща підтримуватимуть Україну в досягненні цієї мети", – зазначено у спільній заяві.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Європейський Союз і НАТО мусять показати єдність і сказати "стоп" неоімперіалістичній політиці Росії.

"Ми слідкуємо за кожним черговим кроком, який робить Росія, президент Путін, кожним його черговим рішенням. Ми слідкуємо дуже уважно за цим. Вважаємо, що, на жаль, вони є загрозою не лише для України, але для всього нашого регіону, окремо для східного флангу НАТО і цілого Європейського Союзу", – сказав Дуда.

Він наголосив, що зараз знищується система архітектури безпеки в Європі, котра ґарантувала спокій останні десятиліття. На думку політика, це велике випробування для європейської солідарності і єдності Євросоюзу і НАТО.

На переконання президента Польщі, основна мета Путіна – показати слабкість ЄС і НАТО.

"У цей складний час ми мусимо показати єдність, подолати всі суперечності і різні погляди на ситуацію. Ми мусимо сказати чітке «стоп» неоімперіалістичній політиці Росії. І пам’ятаймо, боротьба не йде лише за суверенітет України, – це насамперед про нову архітектуру безпеки у світі, про яку ми всі повинні дбати", – підкреслив польський президент.

Дуда заявив: якщо президент Росії далі топтатиме міжнародне право, Польща готова підтримати санкції, котрі унеможливлять подорожі російським громадянам.

"На жаль, беручи до уваги і те, що санкції мусять бути дуже міцні... Польща межує з Калінінградською областю, я буду з прикрістю підтримувати санкції, які унеможливлять подорожі громадянам Росії", – анонсував Дуда.

Він підкреслив, що якщо Путін буде і надалі буде топтати міжнародне право, буде атакувати мирні держави і забирати право жити в мирі, ці далекосяжні кроки будуть необхідними.

"Складно зрозуміти, чому президент Володимир Путін і влада Росії діють таким чином, щоб повернутися до такого порядку", – обурився наголосив польський політик.

Президент Литви Гітанас Наусєда вважає, що подальші дії Росії значною мірою залежать від реакції західних країн. Тож він закликав не зволікати із відповіддю.

"Прогнозувати ситуацію складно – думаю, навряд чи хтось може це зробити. Але не треба думати, що це односторонній процес – дії Росії значною мірою залежать від реагування західних країн", – сказав Наусєда.

Він також відзначив, що останні дії Росії викликали об’єднану реакцію країн Європи і всього світу – з різних столиць лунає їх засудження.

"Однак риторики сьогодні недостатньо. Потрібні сильні рішення, більше того, ці рішення не можна відкладати на потім, їх треба ухвалювати сьогодні і зараз", – наголосив президент Литви.

У цьому контексті він відзначив країни, які вже наклали санкції на Росію.

"Я думаю, що це є серйозним фактором стримування, коли ми чітко можемо продемонструвати, що не готові терпіти нахабного порушення міжнародного права, яке нищить усю систему архітектури безпеки, що існувала десятиліттями. Це дуже небезпечна дорога в нікуди, і я пропонував би Росії спробувати зрозуміти наслідки своїх дій", – зауважив Наусєда.

Литовський президент наголосив, що НАТО не має намірів обговорювати із російським президентом його вимогу про відмови Україні у членстві в Альянсі.

"Те, що зараз відбувається, має на меті затягнути нас у злу гру м’язами. Росія хоче розмовляти з позиції сили, саме тому Путін висуває вимоги визнати анексію Криму і закрити двері до НАТО для України Я хочу сказати, що участі в цій грі ми брати не будемо, оскільки йдеться про дуже серйозні і важливі речі, і ми не збираємося говорити про торгівлю принципами", – сказав Наусєда.

Він додав, що НАТО ґрунтується на спільному захисті і стримуванні, і без цього припинить існування і втратить свою цінність, бо за таких вимог не буде статті 5 Північноатлантичного договору.

"Саме Путін загрожує колективній безпеці і, незалежно від того, яка країна вирішить приєднатися до НАТО, це залишатиметься питанням лише НАТО і цієї країни. Саме так це працювало раніше, працює зараз і працюватиме в майбутньому", – заявив президент Литви.

"Особиста присутність сьогодні в Києві справжніх міцних друзів України – президента Польщі Анджея Дуди та президента Литви Гітанаса Наусєди – це дуже важливо. Вони приїхали в Україну в дійсно непростий час, і ми це дуже сильно цінуємо. Польща і Литва партнери, які підтримують Україну і словом, і своїми справами. Ми цінуємо важливий внесок наших польських і литовських друзів у підвищення оборонних спроможностей нашої держави. Передані для наших сил безпеки і оборони захисні шоломи, боєприпаси, переносні зенітні ракетні комплекси "Стінгер" – це все є допомога наших друзів, яку українські військові потребують, і за це я особисто вдячний кожному з присутніх президентів", – заявив Зеленський.

Президент підкреслив важливість того, що литовські і польські дипломати залишаються працювати на своїх місцях. Це важливий сигнал підтримки українського суспільства, переконаний керівник держави.

З його слів, Україна також цінує миттєву та чітку реакцію Варшави і Литви на рішення РФ визнати незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР" і надати дозвіл на використання російських військ поза межами РФ.

Президент наголосив, що три країни єдині в оцінках цих злочинів з боку Росії.

"Це черговий акт агресії проти України, проти нашого суверенітету, проти нашої територіальної цілісності. Це легітимізація військово присутності РФ на тимчасово окупованому Донбасі, яка до цього 8 років ховалась за шевронами сепаратистів. Це односторонній вихід РФ з "мінських домовленостей" і підрив багаторічниї міжнародних зусиль з мирного врегулювання ситуації на українському Донбасі. Відповідь міжнародного співтовариства має бути рішучим, має бути невідкладним, жорсткою", – наголосив керівник держави.

Президент подякував Польщі та Литві за те, що ті – одні з перших, хто визначив європейську перспективу України та ухвалив двосторонні декларації з Україною.

"Саме конкретні кроки з боку ЄС, які демонстрували рух України до повноправного членства, могли б суттєво підтримати України в нинішніх складних умовах", – додав Зеленський.