Президент Польщі Анджей Дуда відвідав Івано-Франківськ.

Сьогодні, 20 грудня, президент Польщі Анджей Дуда перед зустріччю із Президентом України Володимиром Зеленським та президентом Литви Ґітанасом Науседом відвідав могилу представників польської інтелігенції у Чорному лісі, неподалік Івано-Франківська. Про це повідомила пресслужба президента Польщі.

 

 

Президент Польщі Анджей Дуда вшанував пам’ять 250 представників польської інтелігенції, яких у серпні 1941 року розстріляли німецькі нацисти в Чорному лісі поблизу Івано-Франківська.

 

 

Також Анджей Дуда відвідав Центр польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську – місце освіти та інтеграції поляків, які проживають в Україні.

 

 

«Сьогодні ми мали честь приймати президента Анджея Дуду. Президент відвідав Центр польської культури та європейського діалогу перед зустріччю Люблінського трикутника», – повідомили у Центрі.

 

Опісля Анджей Дуда поїхав у державну резиденцію «Синьогора» у Гуті, де бере участь у засіданні Люблінського трикутника (Україна, Польща, Литва). Воно присвячене безпековим питанням у зв’язку з загрозою повномасштабної агресії Росії проти України.

 

 

«Мета зустрічі – підтримати Україну в умовах тиску та провокацій Росії. Ми їдемо в Україну, щоб дати зрозуміти, що Польща та Литва – члени НАТО – виступають за повний спротив з боку Альянсу діям Росії на кордоні з Україною, та аби запевнити у нашій підтримці членства України в НАТО та Європейському Союзі», – оголосив держсекретар канцелярії президента Польщі Якуб Кумоч напередодні візиту.

 

Фото prezydent.pl

20.12.2021

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