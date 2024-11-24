У перехідному уряді Дональда Трампа часто відбуваються сварки і навіть фізичні сутички.

Головною причиною конфліктів стали розбіжності в планах щодо розподілу посад в уряді.

 

 

Розбіжності у команда Дональда Трампа призводять до суперечок, вигнання з зустрічей, переходу на особистості та навіть до фізичних сутичок. Про це повідомила газета The Washington Post (WP) з покликом на джерела, обізнані зі ситуацією. Видання нагадує, що схожа атмосфера панувала в адміністрації Трампа й під час його першої президентської каденції.

 

Як приклади актуальних міжособистісних конфліктів WP наводить суперечки, пов'язані з радником і адвокатом Трампа Борісом Епштейном (Boris Epshteyn), а також з головним спонсором виборчої кампанії президента-електа Ілоном Маском.

 

За інформацією WP, Говард Латнік (Howard Lutnick), номінований на посаду міністра торгівлі, відмовлявся впускати на нараду в Трамповій резиденції Мар-а-Лаґо Боріса Епштейна. Два джерела газети стверджують, що радник Дональда Трампа відштовхнув Латніка й щойно тоді зміг пройти на зустріч.

 

Під час іншого інциденту Ілон Маск вступив у словесну суперечку з Борісом Епштейном. Одна з керівниць передвиборчої кампанії Сьюзан Вайлз (Susan Wiles), що претендує на посаду голови апарату Білого дому, як стверджується, виступала на низці зустрічей у ролі «регулювальника» та вимагала полишити зустрічі від тих, «кому там були не раді».

 

Газета також звернула увагу на те, що віцепрезидент-елект Джеймс Девід Венс (James David Vance) публічно критикував помічницю колишнього головного політичного стратега Дональда Трампа Стівена Беннона (Stephen Bannon).

 

Ще раніше видання Axios також повідомляло про «розлад» між Борісом Епштейном та Ілоном Маском. Причиною, за версією видання, стали розбіжності в планах щодо розподілу посад в уряді.

24.11.2024

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