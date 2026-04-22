Трамп оголосив про пролонґацію перемир’я з Іраном.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про пролонґацію перемир'я у війні з Іраном «на прохання» влади Пакистану. Відповідну заяву він зробив у ніч на середу, 22 квітня, коли мав закінчитися термін досягнутого восьмого квітня припинення вогню. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

«З огляду на серйозний розкол в іранському уряді, що, втім, було очікувано, а також на прохання фельдмаршала Асіма Муніра (командувача Збройними силами Пакистану – ред.) і прем'єр-міністра Пакистану Шахбаза Шаріфа, нас попросили призупинити атаки на Іран доти, доки їхні лідери та представники не розроблять єдину пропозицію», – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

За його словами, режим припинення вогню діятиме доти, доки «не буде представлено їхню (іранську – ред.) пропозицію і не завершаться перемовини – так чи інакше». При цьому Трамп зазначив, що доручив армії США «продовжувати блокаду» Ормузької протоки та «у всіх інших відношеннях зберігати боєготовність».

Менш ніж за годину до публікації Трампа іранське державне агентство Tasnim написало, що країна, незважаючи на дозвіл верховного лідера Моджтаби Хаменеї продовжувати переговори зі США, остаточно відмовилася брати участь у другому раунді обговорень, який, за попередніми планами, мав відбутися 22 квітня в Ісламабаді. Стверджується, що про це рішення представники Тегерана повідомили представників США через посередника в Пакистані. За твердженням іранської сторони, участь у переговорах була б «марною тратою часу», оскільки США висувають «надмірні вимоги» і «перешкоджають досягненню будь-якої розумної угоди».

Раніше американське видання Axios з покликом на свої джерела повідомило, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушить до столиці Пакистану для перемовин з Іраном щодо потенційної угоди про припинення війни. На думку джерел, іранці затягують переговори через очевидний тиск з боку Корпусу вартових ісламської революції, який наполягає на жорсткій позиції – жодних переговорів до припинення американської блокади Ормузької протоки.

Перші прямі перемовини США та Ірану відбулися в столиці Пакистану 11 квітня. В американську делегацію, крім Венса, зокрема, входили спецпосланець глави Білого дому Стівен Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер. На чолі іранської делегації були спікер парламенту країни Мохаммад Багер Галібаф і глава МЗС Аббас Арагчі. Переговори тоді зазнали фіаско. Вже наступного дня Трамп оголосив про початок блокади Ормузької протоки, а Іран звинуватив США в порушенні перемир'я.