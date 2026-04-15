Європа готує резервний план оборони без США.

Ключову роль у цьому процесі відіграла зміна позиції Німеччини.

Європейські чиновники ведуть неформальні перемовини про те, як зберегти боєздатність НАТО, якщо доведеться діяти без військової допомоги Сполучених Штатів. Йдеться, зокрема, про питання ядерного стримування та управління військовими структурами Альянсу. Про це повідомила газета The Wall Street Journal (WSJ) з покликом на свої джерела. Аналіз таких можливостей розпочався ще минулого року, однак різко прискорився після зміни позиції Берліна.

Німеччина десятиліттями чинила опір закликам Франції посилити оборонний суверенітет Європи. Але за канцлера Фрідріха Мерца ситуація змінилася через побоювання щодо надійності США як союзника, причому не тільки за президентства Дональда Трампа, але й у подальшому. До недавнього часу Німеччина та інші європейські країни побоювалися, що ініціатива щодо європеїзації НАТО дасть США привід скоротити свою присутність у Європі.

Мерц переглянув цю точку зору наприкінці 2025 року, дійшовши висновку, що Трамп готовий зрадити Україну. За словами близьких до нього людей, канцлера не влаштовувало, що американський президент у своїх заявах міняв місцями жертву й аґресора в російсько-українському конфлікті та що нинішня адміністрація не має чітких цінностей, які визначають її політику в рамках НАТО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте нещодавно зазначив, що роль європейців у Альянсі невпинно зростатиме. «Принципова різниця в тому, що якщо раніше саме Трамп вимагав від них більшої самостійності, то тепер вони діють з власної ініціативи через зростаючу ворожість Вашінґтона, а не під його тиском», – наголошується в статті.

Чиновники, які працюють над планом, який іноді називають «європейським НАТО», прагнуть залучити більше європейців до оперативного управління Альянсом. Досі провідну роль у військових структурах НАТО відігравали американці. На неформальних зустрічах розглядаються конкретні військові питання: хто візьме на себе управління системами протиповітряної та протиракетної оборони, коридорами для перекидання підкріплень до Польщі та країн Балтії, маршрутами постачання та великими навчаннями.

Окреме і вкрай чутливе питання – заміна американського ядерного щита європейським. Мерц уже почав її обговорювати з президентом Франції Емманюелем Макроном.

«Зміна позиції Німеччини сприяла ширшому консенсусу. Велика Британія, Франція, Польща, держави Північної Європи та Канада тепер розглядають європеїзацію НАТО як створення “коаліції охочих” всередині Альянсу. Новий підхід не передбачає створення альтернативної структури – йдеться про те, щоб зберегти боєздатність Альянсу навіть без американської участі», – наголошує видання.