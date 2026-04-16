Сенат США відхилив резолюцію про припинення війни з Іраном.

Вже вчетверте за 2026 рік сенатори-республіканці відмовляються обмежувати право президента вести війну без схвалення Конгресу.

 

 

Сенат Конґресу Сполучених Штатів не підтримав у середу, 15 квітня, резолюцію, яка по суті зобов'язувала адміністрацію президента Дональда Трампа припинити бойові дії проти Ірану і вивести американські війська із зони конфлікту до того моменту, поки Конґрес офіційно не схвалить подальше застосування сили. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

За документ, ініційований представниками Демократичної партії, висловилися 47 сенаторів, тоді як 52 проголосували проти. При цьому контроль над верхньою палатою Конґресу наразі належить Республіканській партії, що багато в чому зумовило результат голосування.

 

Автори резолюції з числа демократів наполягають, що військова кампанія проти Ірану є «незаконною і не має достатніх підстав». Вони заявили про намір і надалі виносити подібні ініціативи на розгляд Сенату, домагаючись голосувань доти, доки конфлікт не буде завершено.

 

Це вже четвертий випадок з початку 2026 року, коли Сенат фактично голосує за відмову від активної реалізації своїх конституційних повноважень у сфері військових рішень на користь президента. Закон про військові повноваження 1973 року вимагає, щоб Конґрес протягом 60 днів після початку військових дій оголосив війну або надав офіційний дозвіл на застосування сили. Цей термін закінчується наприкінці квітня, однак законодавство допускає його пролонґацію ще на 30 днів.

 

За словами законодавців, у Конґресі очікують, що адміністрація Дональда Трампа найближчим часом представить більш детальний план врегулювання конфлікту та можливих кроків щодо деескалації. При цьому дискусії навколо ролі Конґресу в ухваленні рішень про застосування збройних сил, як підкреслюють американські ЗМІ, залишаються однією з ключових тем внутрішнього політичного порядку денного.

16.04.2026

Поширити
© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.