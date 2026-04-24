Обороноздатність США відчутно понизилася через війну проти Ірану.

Передовсім йдеться про витрати великої кількості дефіцитної амуніції.

 

 

За час бойових дій проти Ірану Пентаґон витратив близько 1100 своїх крилатих ракет великої дальності, розроблених для війни з Китаєм. Про це пише газета The New York Times. Видання зазначає, що з арсеналу витарчено приблизно половину таких боєприпасів.

 

Також американська армія використала понад тисячу крилатих ракет Tomahawk, що приблизно в 10 разів більше, ніж обсяг річних закупівель у виробників. Також було задіяно понад 1200 ракет-перехоплювачів Patriot, при тому що вартість кожної перевищувала $4 млн, і понад 1000 ракет Precision Strike та ATACMS. Це призвело до «тривожно низького рівня запасів», зазначено в публікації в NYT.

 

Джерела газети у Конґресі США та Пентаґоні повідомили, що з 28 лютого американські сили використали близько 1100 ракет JASSM-ER (ціна кожної коштує близько $1,1 млн). У розпорядженні армії лишилося близько 1500 таких ракет, додали співрозмовники газети.

 

Міністерство оборони США не розкрило, скільки боєприпасів було використано за 38 днів війни до набрання чинності припинення вогню два тижні тому. Пентагон стверджує, що було вражено понад 13 тисяч цілей, але офіційні особи стверджують, що ця цифра приховує величезну кількість використаних бомб і ракет, оскільки винищувачі, штурмовики та артилерія зазвичай змушені вражати великі цілі кілька разів.

 

«Війна з Іраном нівроку виснажила загальні запаси амунціцї американських збройних сил і змусила Пентаґон терміново перекидати бомби, ракети та іншу техніку на Близький Схід зі зони відповідальності військових командувань в Азії та Європі». – пише NYT,

 

В Білому домі та Конґресі кажуть, що це призвело до зниження готовності реґіональних командувань до потенційного протистояння з Росією та Китаєм, зазначається у статті. Зокрема, в адміністрації Дональда Трампа дедалі частіше сумніваються у спроможності США захистити Тайвань у разі китайського вторгнення, стверджують джерела.

 

За словами офіційних осіб, ситуацію для Пентагону погіршується через те, що йому доводиться чекати на схвалення Конґресом додаткового фінансування, перш ніж заплатити виробникам для поповнення виснажених запасів. За словами чиновників, жодних зрушень у напрямку фактичного розширення виробництва досі немає, зазначає NYT.

 

Наразі представники Білого дому відмовляються оцінювати загальну вартість конфлікту, але дві незалежні аналітичні групи стверджують, що витрати вражають: від 28 до 35 мільярдів доларів, або трохи менше 1 мільярда доларів на день. Тільки за перші два дні, як повідомили законодавцям представники американського військового відомства, військовики використали боєприпасів на 5,6 мільярда доларів.

24.04.2026

