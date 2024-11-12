Стали відомі деякі ключові особи майбутньої адміністрації Трампа.

На посадцу держсекретаря претендує сенатор Марко Рубіо.

Марко Рубіо.

В американській пресі з’являються чергові повідомлення про майбутні призначення на важливі посади в адміністрації Дональда Трампа. Згідно зі свіжою інформацією, оприлюдненою газетою The New York Times з покликом на джерела, новообраний президент планує висунути 53-річного сенатора Марка Рубіо (Marco Rubio) на посаду державного секретаря.

Співрозмовники газети підкреслили, що Трамп «все ще може передумати в останню мить», проте, на їхню думку, він все ж таки зупинився на Рубіо, якого він до початку виборчої кампанії розглядав як можливого кандидата у віцепрезиденти.

Марко Рубіо був обраний до Сенату (верхня палата Конгресу США) у 2010 році і зарекомендував себе «яструбом» у зовнішній політиці. Він завжди займав жорстку позицію щодо Росії, Китаю та Ірану.

Також стало відомо, що Дональд Трамп планує призначити 50-літнього конґресмена від штату Флорида Майка Волтца (Michael Waltz) своїм радником з питань національної безпеки. «Волтц обійме свою посаду в розпал тривалих конфліктів в Україні та на Близькому Сході, і очікується, що Дональд Трамп спробує запобігти подальшій ескалації за рахунок посилення стримування опонентів країни за кордоном», – пише газета The Wall Street Journal.

Відомо, що Волтц як спецпризначенець служив у Афганістані, також виконував бойові завдання в Африці й на Близькому Сході. Він – колишній співробітник Білого дому та Пентаґону.

Зразу ж після російського повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року Волтц активно підтримував Україну. Проте згодом його позиція змінилася. У 2024 році він голосував проти кількох законопроектів про допомогу Україні.

Ще однією важливою персоною в майбутній адміністрації стане 67-річна Сьюзан Вайлз (Susan Wiles). Вона працює на республіканців вже понад 40 років, ще 1980 року вона перебувала у штабі Рональда Рейгаґна, який переміг на тих виборах. У команду Трампа вона була однією з керівниць передвиборної кампанії. Тепер її очікує посаду голови апарату Білого дому, про що заявив сам Трамп. «Сьюзі Вайлс допомогла мені досягти однієї з найбільших політичних перемог в історії Америки і була невід'ємною частиною моїх успішних кампаній 2016 і 2020 років», – пояснив своє рішення президент-елект.

Посада голови апарату передбачає управління персоналом Білого дому, організацію графіку президента та підтримку зв'язків з різними департаментами та законодавцями. Її призначення було загалом позитивно зустрінуто у ЗМІ. Очікується, що пані Вайлс надасть стабільності майбутній адміністрації та зможе за необхідності врівноважувати імпульсивного Дональда Трампа.

Ще однією важливою особою в команді Трампа стане конґресвумен-республіканка Еліз Стефанік (Elise Stefanik), вона стане постійною представницею США при ООН. На жаль попри близьке нам прізвище вона не має українського коріння, її батько – чех, а мати – італійка. Дональд Трамп охарактеризував її як «надійного союзника» та назвав «основним збирачем коштів» для Республіканської партії.